Gran Hermano: reingresan Sabrina y Denisse

Anoche, finalmente ingresaron a la casa más famosa del país Mercedes y Delfina, las dos hijas de Virginia. El encuentro fue emocionante y la participante no se guardó ni una lágrima. Luego de semanas de aislamiento, Virgina pudo ver, escuchar y recibir el abrazo de sus hijas. Por otra parte, al finalizar el programa, Santiago del Moro anunció lo inesperado: Sabrina y Denisse volverán a la casa de Gran Hermano este lunes.

Quienes no recibieron bien la noticia fueron los seguidores y fanáticos del programa. Los espectadores se indignaron tanto por el cambio que "Gran Armado" fue tendencia en Twitter. El conductor del reality también contó que las jugadoras ingresaran el lunes al juego pero que no serán las únicas: participantes completamente nuevos entraran a la casa. El reingreso de las exeliminadas causó mucho revuelo en las redes e indignación por parte del publico, especialmente por la presencia de Sabrina, quienes muchos especulan que esta "acomodada".

Gran Hermano (2).jpg

El público en general expresó su descontento explicando que gastaron dinero de su propio bolsillo para expulsar a deteterminados jugadores que ahora la producción vuelve a insertar en la casa. Además, durante un juego que se llevó a cabo en la tarde del jueves, Furia había anunciado que si Sabrina volvía a la casa, ella se iba. “La abandono. Me importa un car… el premio. No la aguanto. Imaginate tener a dos personas que no aguanto en esta casa”, expresó sin saber lo que la decesión de la producción.

LEER MÁS: ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE GRAN HERMANO

"Gran Hermano habilita dos tickets dorados para que vuelvan a la casa quienes sacaron mayor cantidad de votos en la gala de regreso. Entraron en orden Catalina, Joel e Isabel. En cuarto lugar quedó Sabrina y en quinto, Denisse. Ellas vuelven a la casa el lunes. Además ingresan nuevos jugadores. Ya veremos cuántos son”, anunció el conductor en vivo ante el asombro de la tribuna.