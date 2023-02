Gran Hermano: drástica decisión de Romina en la cena de nominados con Alfa y La Tora

Para evitar confrontar con el más veterano de la casa, la ex mujer de Walter Festa tomó la decisión de no dirigirle la palabra. Se mantuvo en silencio y prácticamente no hizo comentarios en la mesa.

gran hermano romina alfa.jpg La ex diputada, Romina Uhrig, sorprendió a sus compañeros con una firma determinación en la cena de nominados de Gran Hermano 2022

El enfrentamiento entre Romina y Alfa nació hace unos días luego de una fuerte pelea. El hombre de Tigre le dijo que no era bien visto en el afuera que esté siempre con la foto de sus hijas.

La ex diputada consideró ese comentario como algo sumamente ofensivo y, desde ese momento, se terminó la buena relación. "Se metió con mis hijas... cuando yo lo banqué un montón de veces", expresó luego del cruce con el polémico participante.

Fuertes declaraciones de Ariel contra Alfa

A poco de haber dejado la casa de Gran Hermano 2022, Ariel Ansaldo habló sobre su experiencia en el reality y sorprendió con fuertes declaraciones sobre su rival en el juego, Walter Alfa Santiago.

"Era muy difícil la convivencia porque somos muy diferentes... diferentes de núcleo, de génesis, de esencia. En la forma de pensar, en la forma de relacionarnos, en el respeto con el otro", lanzó el experto parrillero sobre su ex compañero.

Ariel aseguró que escucharlo hablar era sumamente irritante: "Siempre estaba hablando de cosas negativas. No sé si el público va aguantar eso mucho más".

El hombre de Berazategui reconoció que se quedó con las ganas de ir a un mano a mano. "Me perdí la oportunidad de hacerle la fulminante. Yo busqué desgastar, estirar, porque no podía ir a un mano a mano de entrar, pero sí llegar a la placa con Alfa en este último tramo", expresó.

Ariel también refirió al vínculo entre el más veterano del reality y Camila. "La relación entre Alfa y Camila es incómoda. No es la relación de un padre con una hija. Un papá no juega así con una hija. Hay situaciones que me incomodaban mucho. Se cruzaban límites que no estaban buenos", reflexionó.

Al finalizar, el ex participante mencionó a sus favoritos para ganar Gran Hermano 2022. "Yo creo que Alfa no va a llegar a la final. A la final van a llegar Nacho, Marcos y Romina", concluyó.