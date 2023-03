Gran Hermano: cómo fue el reencuentro viral de Mora y Caramelo

Gran Hermano llegó a su fin, y Marcos Ginocchio se consagró como el gran ganador. El salteño fue el último en salir de la casa, pero no lo hizo solo: se fue con Morita, uno de los dos cachorros adoptados que estuvieron a cargo de los participantes durante la convivencia. Caramelo se había ido dos semanas antes junto a Romina, que quedó afuera poco antes de la final. En ese momento, el apuro de la eliminación hizo que los perritos no pudieran despedirse. Los videos de Mora buscando a su hermanito por la casa y llorando conmovieron e indignaron a los fanáticos.

Durante las primeras participaciones de Marcos en el debate de “Gran Hermano”, en el cual también están presentes ex compañeros y panelistas, salió el tema de Mora y Caramelo, y la segunda inminente separación que las espera. El salteño, en otro gesto de bondad, aseguró que cree que deberían estar juntos y que él no tendría problema en adoptar a los dos. Sin embargo, dijo que si Romina quiere quedarse con Caramelo, él estaría dispuesto en que Mora se quede con ella. El panel aprovechó el momento para disparar contra la ex diputada: "Es política, seguro se la queda".