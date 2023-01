Gran Hermano 2022: Agustín fue eliminado por segunda vez

En el cierre definitivo de las votaciones, Del Moro dijo: "Es el momento de la verdad, las cartas están echadas" e ingresó a la casa, asegurando que no sabía lo que podía pasar. "Por decisión del supremo, quien abandona la casa más famosa del mundo es... Agustín". El participante recibió el 50,81% de los votos contra el 49,19% de Daniela.

Santiago Del Moro dialogó con los nominados y consultó sus expectativas en la velada. "Quiero decirle a la gente que gracias por todo el aguante que me hacen", expresó Agustín. 'La Tora' estuvo a punto de quebrarse: "Estos días estuve con ansiedad, pero tranquila, con fe y confianza". Finalmente, Daniela comentó: "Es re loco no saber cómo va a ser tu vida de este juego y depender de la gente, pero confío en que me ayuden".