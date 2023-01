Adrián Suar confesó el mal momento de su productora

Adrián Suar, gerente de Programación de El Trece, confesó el difícil momento que vive la empresa, pero informó que no piensa renunciar a su cargo

"Es un momento difícil, nunca tuve un arranque de año tan difícil", reconoció el actor en una entrevista con el programa Socios del Espectáculos. En esta línea, el empresario admitió su preocupación, pero confirmó que no dejará su cargo: "Me ha ido mal muchas veces. Me fue mejor y peor, es difícil ahora y acá estoy".