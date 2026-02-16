Graciela Alfano se animó a ir a una playa nudista a los 73 años

La icónica diva argentina Graciela Alfano encendió las redes sociales con un video al natural desde Punta del Este

Fiel a su estilo disruptivo, Graciela Alfano encendió las redes sociales. A sus 73 años, la ex vedette sorprendió a sus seguidores al mostrarse completamente al natural durante sus vacaciones en Punta del Este.

La mediática se encuentra veraneando en el país vecino desde hace varias semanas, donde combina vida social, descanso y grandes eventos. Sin embargo, uno de sus últimos videos en redes sociales elevó la temperatura y despertó la polémica, al mostrarse disfrutando de la libertad de la Playa Chihuahua, la playa nudista más famosa de la zona.

A través de su cuenta de Instagram, Alfano compartió un clip donde se la ve disfrutando de un jacuzzi al aire libre y recorriendo un exclusivo complejo de domos. Pero eso no fue todo. La modelo sorprendió a todos con una confesión al final de su video: “A escasos metros de la playa y enclavados en medio de la naturaleza pura… ¡revoleé la bikini al agua!”, lanzó.

En las imágenes, se la ve luciendo apenas una gorra para protegerse del sol, mientras paseaba con su torso al aire, con unos emojis tapándola. Su publicación se llenó de me gustas y comentarios celebrando la audacia de la vedette.