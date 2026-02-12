Emanero confirmó show en Paraná: cuándo y cómo comprar las entradas

Emanero incluyó a Paraná en el recorrido de su gira internacional y se presentará el viernes 8 de mayo en Hierlam XL

Emanero incluyó a Paraná en el recorrido de su gira internacional y se presentará el viernes 8 de mayo en Hierlam XL, ubicado en avenida José Manuel Estrada 1622. La fecha forma parte del tour que acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum Todo por un beso y que lo llevará por distintas ciudades de Latinoamérica y Europa.

La producción en la capital entrerriana estará a cargo de Harlem Shows, que confirmó la apertura de venta de entradas para este jueves 12 a las 16 a través del sitio oficial www.harlem.com.ar .

El valor de los tickets será de $70.000 más service charge. También se podrá abonar en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito mediante Mercado Pago.

Quienes prefieran comprar de manera presencial podrán adquirir entradas físicas en efectivo y sin costo de servicio en Tienda Unión (avenida López y Planes 3553, Santa Fe), en Terco Tour (25 de Mayo 453, Paraná) y en Amadeus (Córdoba 1369, Rosario).

Con nuevo material y una gira que amplía su proyección internacional, Emanero llegará a Paraná con un espectáculo que reunirá canciones recientes y parte de su repertorio más conocido.