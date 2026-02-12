Uno Entre Rios | Escenario | Emanero

Emanero confirmó show en Paraná: cuándo y cómo comprar las entradas

Emanero incluyó a Paraná en el recorrido de su gira internacional y se presentará el viernes 8 de mayo en Hierlam XL

12 de febrero 2026 · 13:43hs
Emanero confirmó show en Paraná: cuándo y cómo comprar las entradas

Emanero incluyó a Paraná en el recorrido de su gira internacional y se presentará el viernes 8 de mayo en Hierlam XL, ubicado en avenida José Manuel Estrada 1622. La fecha forma parte del tour que acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum Todo por un beso y que lo llevará por distintas ciudades de Latinoamérica y Europa.

Emanero suma a Paraná en su recorrido por Latinoamérica y Europa

La producción en la capital entrerriana estará a cargo de Harlem Shows, que confirmó la apertura de venta de entradas para este jueves 12 a las 16 a través del sitio oficial www.harlem.com.ar.

la orquesta sinfonica de entre rios inaugura su temporada 2026 en la vieja usina

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

el carnaval del pais prepara su fin de semana mas convocante

El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

El valor de los tickets será de $70.000 más service charge. También se podrá abonar en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito mediante Mercado Pago.

Quienes prefieran comprar de manera presencial podrán adquirir entradas físicas en efectivo y sin costo de servicio en Tienda Unión (avenida López y Planes 3553, Santa Fe), en Terco Tour (25 de Mayo 453, Paraná) y en Amadeus (Córdoba 1369, Rosario).

Con nuevo material y una gira que amplía su proyección internacional, Emanero llegará a Paraná con un espectáculo que reunirá canciones recientes y parte de su repertorio más conocido.

LEER MÁS: El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

Emanero Paraná gira Hierlam Show
La experiencia de la cantante entrerriana Shulamit Silvestre en Nueva York.

La experiencia de la cantante entrerriana Shulamit Silvestre en Nueva York

Marcos Camino avisó que no seguirá en Los Palmeras. 

Marcos Camino confirmó su salida de Los Palmeras tras 50 años

an espil y secches llegan a hub con un repertorio dedicado a charly garcia

An Espil y Secches llegan a HUB con un repertorio dedicado a Charly García

Oro Verde Canta y Baila vuelve el 14 de febrero con música en vivo y propuestas locales

Oro Verde Canta y Baila vuelve el 14 de febrero con música en vivo y propuestas locales

