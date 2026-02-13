En el Día Mundial de la Radio, la 88.3 MHz marca una nueva etapa para Radio Online Paraná.

En el Día Mundial de la Radio, Diego Cuadra dialogó con UNO sobre la llegada de Radio Online Paraná a la 88.3 MHz y su nueva etapa de crecimiento.

En el marco del Día Mundial de la Radio, que se celebra cada 13 de febrero en conmemoración de la creación de la radio de las Naciones Unidas en 1946 , Radio Online Paraná da un nuevo paso en su crecimiento y amplía su llegada en la ciudad.

La fecha, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en 2012, pone en valor a un medio emblemático que se reinventa permanentemente y que mantiene su vigencia como espacio de información, debate, compañía y participación social.

Día Mundial de la Radio: más alcance y nueva frecuencia para Radio Online Paraná

En este contexto, la emisora suma la frecuencia 88.3 MHz al dial de Paraná, incorporándose a la FM y complementando el trabajo que desde hace 16 años realiza a través de su plataforma online. Bajo la dirección de Diego Cuadra, Radio Online Paraná consolida así un proyecto que nació como la primera radio online de la provincia de Entre Ríos y que, con el paso del tiempo, logró construir una comunidad de oyentes fieles.

En diálogo con UNO, Diego Cuadra explicó que la llegada a la frecuencia modulada surge como parte de "un crecimiento natural del medio" y del vínculo generado con la audiencia a lo largo de estos años. Señaló que sumar presencia en el dial representa "un paso importante para ampliar el alcance" y llegar a distintos sectores de Paraná y zonas cercanas como Morono Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, especialmente para quienes siguen eligiendo la radio como compañía diaria en sus casas, autos y lugares de trabajo.

El director remarcó que la incorporación de la 88.3 MHz no es solamente una base tecnológica, sino también un desafío comunicacional y una gran responsabilidad. "Buscamos seguir creciendo con una propuesta que combine información, entretenimiento, música y principalmente la participación y la interacción con el público", expresó. En ese sentido, destacó la intención de recuperar un estilo cercano, dinámico y positivo, con variedad musical las 24 horas y la posibilidad de que los oyentes vuelvan a pedir sus temas y sentirse parte activa del medio.

Cuadra también subrayó que la meta es construir una radio inclusiva, con fuerte presencia local, que refleje la realidad de la ciudad y promueva actividades culturales, sociales y solidarias. "Queremos convertir este espacio en un lugar donde cada oyente pueda sentirse parte, que la radio sea más que un emisor y se transforme en una compañía constante para las familias", afirmó, al tiempo que ratificó la continuidad del proyecto en su sitio web y redes sociales, fortaleciendo así un perfil multiplataforma.

De lunes a viernes, desde las 19, la emisora ofrece el programa de entretenimiento "Tarde Online", pensado para toda la familia, con música, sorteos e interacción permanente con los oyentes. Con esta nueva etapa en la 88.3 MHz, Radio Online Paraná reafirma su objetivo de crecer junto a su audiencia, combinando la innovación digital con la esencia de la radio tradicional.