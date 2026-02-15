El regreso del vinilo: objeto cultural emblemático en la era digital

En plena era del streaming, cuando millones de canciones caben en un teléfono, el vinilo volvió a ocupar un lugar central en la industria musical

En plena era del streaming, cuando millones de canciones caben en un teléfono, el vinilo volvió a ocupar un lugar central en la industria musical. Lejos de desaparecer como reliquia, el disco de 12 pulgadas recuperó mercado, prestigio y sentido cultural. No es solo nostalgia, el fenómeno brinda consumo e identidad.

En los últimos años, las ventas de vinilos crecieron de manera sostenida en Estados Unidos y Europa, y también registraron un repunte en Argentina. Grandes sellos y artistas independientes editan lanzamientos especiales, reediciones aniversario y tiradas limitadas. El objeto volvió a ser parte de la estrategia comercial.

En el Día Mundial de la Radio, la 88.3 MHz marca una nueva etapa para Radio Online Paraná

A 40 años de "Top Gun", el vuelo que cambió el cine de acción

Del descarte al culto

Durante los años 90, el CD desplazó al vinilo como soporte dominante. Más tarde, la digitalización redujo el formato físico a una presencia marginal. Sin embargo, a partir de la década de 2010, el disco comenzó a revalorizarse. Las bateas regresaron a disquerías tradicionales y a nuevos locales que combinan música, café y encuentro social.

El atractivo no es solo sonoro. El vinilo propone un ritual: elegir el disco, colocarlo en la bandeja, apoyar la púa, escuchar el lado A completo. La tapa, el diseño gráfico, los créditos impresos y el tamaño del arte aportan una dimensión tangible que el streaming no ofrece.

El mercado entendió rápido el potencial. Bandas históricas y artistas actuales publican ediciones especiales en vinilo como parte de su lanzamiento global. Reediciones de clásicos de Soda Stereo, álbumes internacionales de Taylor Swift o Arctic Monkeys aparecen en versiones de colores, con material adicional y tiradas numeradas.

La estrategia ofrece coleccionismo y experiencia premium. El precio suele ser superior al de otros formatos, pero el público dispuesto a adquirirlo no busca practicidad, sino valor simbólico.

Generaciones y vinilo

Uno de los datos más llamativos es el interés de jóvenes que no crecieron con tocadiscos en sus casas. Para muchos, el vinilo no es un regreso sino un descubrimiento. En ese proceso, el objeto adquiere un aura casi artesanal frente a la inmediatez digital.

La experiencia colectiva también juega un papel. Ferias de discos, eventos como el Record Store Day y lanzamientos especiales convocan a compradores que valoran la instancia presencial. El acto de ir a una disquería se transforma en actividad cultural.

Nostalgia y el presente

El vinilo no reemplaza al streaming. Convive con él. Mientras las plataformas garantizan acceso ilimitado, el disco ofrece permanencia. La industria lo incorporó como segmento específico dentro de un ecosistema híbrido. Las estadísticas muestran que el consumo digital domina el mercado, pero el crecimiento sostenido del vinilo consolidó un nicho estable que combina reediciones históricas y lanzamientos contemporáneos.

Ese equilibrio también redefinió estrategias de artistas y sellos. Un mismo álbum puede debutar en plataformas y, en paralelo, presentarse en edición limitada en vinilo, con arte ampliado y material adicional. La lógica no es competir por volumen, sino por valor agregado. El formato físico se posiciona como pieza de colección dentro de un circuito global cada vez más fragmentado.

El regreso del vinilo expone una tensión más amplia: la necesidad de contacto material en un entorno cada vez más digitalizado. Escuchar música dejó de ser solo consumo sonoro para convertirse, otra vez, en experiencia física.