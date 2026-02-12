Con esfuerzo colectivo y una beca, la artista Shulamit Silvestre, vive una experiencia formativa intensa en Nueva York, donde estudia, audiciona y se empapa con el arte local. En cuanto a sus vivencias, conoció a Sam Smith y considera que estudiar en inglés es "muy loco y gracioso a la vez".
La experiencia de la cantante entrerriana Shulamit Silvestre en Nueva York
La artista entrerriana, Shulamit Silvestre, ganó una beca para estudiar arte en Nueva York. En diálogo con UNO, contó su increíble experiencia.
Por Aldana Martínez
Shulamit Silvestre vive días que define como "muy increíbles" en Nueva York. Becada para formarse artísticamente, la joven artista atraviesa una experiencia que combina estudio intensivo, funciones teatrales, audiciones y el impacto de una ciudad donde el arte y la música atraviesan la vida cotidiana.
Un largo recorrido
Para llegar hasta allí, el camino fue largo y profundamente colectivo. "Vendí alfajores de maicena, combos de pastas, pizzas, di talleres y clases. Además de lo que yo pude poner, mucha gente me ayudó", cuenta. La ayuda llegó en distintas formas: desde objetos prácticos hasta regalos cargados de afecto y simbolismo. "La verdad es que sin todo eso no iba a poder hacerlo", reconoció en diálogo con UNO.
Estudio, arte y aprendizaje
Actualmente comparte la rutina con sus compañeras y rommies. Las clases comienzan a las 8.30 de la mañana, y se extienden gran parte del día, con horarios variables que pueden llegar hasta la tarde. Vocalización, estudio, ensayos y formación en inglés forman parte de una experiencia que describe como "movilizante" y desafiante. En su poco tiempo libre disfruta de ver obras de teatro, lo cuál genera que esté constantemente empapada del arte.
Fuera del aula, la ciudad también enseña. Shulamit asiste con frecuencia a obras teatrales y musicales, y destaca el nivel de los artistas y docentes que la rodean. "Además de lo que aprendo en clase, aprendo muchísimo viendo. Acá hay gente que realmente vive del arte", señala. Incluso relata cruces inesperados con figuras reconocidas y la emoción de ver en vivo a artistas que admira, como el cantante Sam Smith a quien se cruzó por las calles de la ciudad que no duerme.
El impacto cultural es constante: el clima, los horarios, la comida y la forma de habitar el espacio urbano. "Es hermoso estar en otra cultura y compartir con gente que vive tan distinto", dice. Abrigada contra el frío, pero con entusiasmo intacto, toma clases en inglés y expresó que se siente "muy flasheada". En Nueva York celebró su cumpleaños este lunes pero ya piensa en volver a su ciudad natal. Para la artista, el viaje representa mucho más que una formación académica: " Nunca había viajado tan lejos, y menos por la música. Es un sueño cumplido".