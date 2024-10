Furia Scaglione: "Siempre me ofrecieron laburo, desde que salí me dieron para firmar un contrato de artista"

Furia GH.jpg

La salida de Furia de Gran Hermano

Tras no ganar el reality, Juliana "Furia" Scaglione rompió su contrato con la producción de Gran Hermano y decidió trabajar con Fabián Esperon, el mismo representante de su amigo Alex Caniggia. "Di contenido y me trataron mal. Si no hubiera aportado, no tendrían nada para editar", expresó su descontento con la gestión del canal.