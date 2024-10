Norman Briski sobre Milei en los Martín Fierro: "La ficción está en Casa Rosada"

Su discurso generó un gran revuelo en las redes sociales, ya que no eludió la polémica y tocó temas políticos sensibles. Criticó los recortes de fondos del Gobierno al sector cultural y, para sorpresa de muchos, incluidos los artistas presentes, se refirió a la guerra en Medio Oriente, que se intensificó tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, cuando miles de terroristas ingresaron al sur de Israel y llevaron a cabo actos violentos y secuestros.

Susana Giménez: "No me gusta politizar los premios"

Norman Briski: "La ficción está en Casa Rosada"

Briski expresó su apoyo al pueblo de Gaza con la frase "Gaza, Gaza, Gaza, Gaza jamás será vencido", lo que provocó reacciones diversas en la audiencia. Aunque su intervención fue inicialmente aplaudida, muchos guardaron silencio ante sus comentarios sobre el conflicto.

"No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo que está siendo asesinado", afirmó. Y agregó: "La ficción es una radiografía de la realidad, ¡nos están afanando la ficción!, está en la Casa Rosada la ficción".

Estas declaraciones provocaron una ovación en la Usina del Arte, donde se celebraba el evento. Briski también rindió homenaje a figuras icónicas como el cineasta Fernando "Pino" Solanas, el comediante mexicano Cantinflas, el productor Hugo del Carril, Eva Perón, la activista Norma Plá y Nora Cortiñas, defensora de los derechos humanos en Argentina, quien falleció recientemente.