Flor Vigna se defendió tras las burlas de Momi Giardina

Paradójicamente, todo ocurrió en momentos en que ella no se encontraba en el estudio, ni tampoco en el país, ya que continúa disfrutando de unas vacaciones. En el hecho en cuestión, Giardina se estaba burlando del nuevo tema de Flor Vigna. Giardina quedó expuesta cuando, sin querer, un compañero del programa mostró en vivo una historia que Giardina había subido a Mejores Amigos, de Instagram. A raíz del revuelo que esto generó y de lo viral que se hizo el corte en del programa, fue la propia cantante quien se proclamó al respecto y le dijo a Karina Iavícoli, panelista de Intrusos (América TV) qué fue lo que le molestó tras ver las burlas de la bailarina.

Momi Giardina vs Flor Vigna

“Me dolió que se burle de esa forma y de esta canción en particular”, comenzó diciendo la cantante: “Justo es el tema donde cuento todo lo que me costó llevar adelante este proyecto y cómo salir de la depresión”, agregó Vigna. Además, la exnovia de Occhiato aclaró que le había sorprendido la burla, porque ella en más de una oportunidad la halagó por su carrera y por todo lo que estaba progresando con la música. “Siempre me dijo cosas re lindas”, confesó. “No entiendo qué pasó. Todo Luzu vino a un show mío en Bariloche y fue ella la que me dijo que le gustaba lo que yo hacía”, cerró sorprendida por las declaraciones de Giardina.