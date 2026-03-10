Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

El acto por la vacunación tendrá lugar a las 10 en el Centro de Salud Illia , ubicado en Provincias Unidas 330 , y contará con la presencia de autoridades.

Este miércoles se realizará en Paraná el lanzamiento oficial de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 , una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos junto al Municipio local, con el objetivo de reforzar la prevención de la gripe antes de la llegada de los meses más fríos.

El acto tendrá lugar a las 10 en el Centro de Salud “Arturo Illia” , ubicado en Provincias Unidas 330 , y contará con la presencia de autoridades sanitarias provinciales y municipales.

Entre los funcionarios que participarán del lanzamiento se encuentran Diego Garcilazo, director general de Epidemiología de Entre Ríos; Gladys Arosio, directora general del Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud de la provincia; Mauro González, director general de Hospitales; y Claudia Enrique, secretaria de Salud de la Municipalidad de Paraná.

Durante la presentación se brindarán detalles sobre el inicio de la campaña, los grupos prioritarios que deberán recibir la vacuna y la estrategia de distribución en hospitales y centros de salud de la provincia.

Lo importante de la vacunación

La vacunación antigripal forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y se implementa cada año con el propósito de reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes asociadas al virus de la influenza, especialmente en adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con factores de riesgo.