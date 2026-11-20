Hay 22 personas autoevacuadas en Victoria y otras 112 en riesgo potencial. Cómo se prepara el municipio.

Hay 22 personas autoevacuadas en Victoria y otras 112 en riesgo potencial. Cómo se prepara el municipio.

Hay 22 personas autoevacuadas en Victoria y otras 112 en riesgo potencial. Cómo se prepara el municipio.

El municipio de Victoria conformó una mesa de trabajo con distintas instituciones para coordinar las acciones ante el avance del río Paraná en el marco del fenómeno climático El Niño . Claudio Fabián Daydé, director de Seguridad y Control Urbano, destacó a UNO que la ciudad cuenta con un plan de contingencia y experiencia para afrontar este tipo de situaciones.

La ciudad de Victoria trabaja en la organización de un operativo preventivo ante el avance de la creciente del río Paraná. Actualmente, 22 personas decidieron autoevacuarse y dejaron sus viviendas para trasladarse a casas de familiares o a otros lugares que consiguieron por sus propios medios. Además, hay otras 112 personas que podrían necesitar ser evacuadas, de acuerdo con el comportamiento que registre el río en los próximos días.

Daydé, explicó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) que el municipio comenzó a trabajar en un plan de contingencia desde que la posibilidad de un nuevo evento de creciente empezó a tomar relevancia. En ese marco, recordó que el 14 de junio se realizó la primera reunión formal de una mesa de trabajo que reunió a diferentes organismos e instituciones vinculados con la respuesta ante emergencias.

Mesa de trabajo

Del encuentro participó Juan Borús, referente del Instituto Nacional del Agua (INA), quien brindó información técnica y aportes científicos para evaluar el escenario. A partir de entonces, se avanzó en distintos aspectos de la planificación, entre ellos la identificación de las viviendas que se encuentran en zonas comprometidas por la inundación.

Daydé señaló que cada situación requiere una evaluación particular, debido a las características de cada vivienda y de las familias que podrían verse afectadas. Por eso, uno de los ejes del trabajo es contar con un relevamiento que permita conocer la ubicación de cada casa y anticipar las posibles necesidades de asistencia y evacuación.

Operativo coordinado

El funcionario destacó que Victoria cuenta actualmente con una organización que involucra a diferentes áreas municipales, fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, servicios de salud, el hospital, Vialidad y autoridades educativas, entre otros actores.

"Hoy nos encuentra armados, organizados, con un plan de trabajo donde todos los intervinientes, desde su infraestructura, estamos juntos y nos conocemos", expresó.

También mencionó que recientemente mantuvieron una reunión con el director provincial de Defensa Civil, a quien le expusieron el estado de situación de la ciudad y las tareas que se vienen desarrollando para afrontar la creciente.

La experiencia ante otras inundaciones

Daydé también hizo referencia a su trayectoria en la gestión de emergencias y recordó que está al frente de las tareas vinculadas con Protección Civil desde 2003, cuando le tocó trabajar en una de las primeras crecientes bajo su responsabilidad.

A esa experiencia sumó su participación en otros operativos dentro y fuera de Entre Ríos, e incluso en el exterior, lo que le permitió incorporar herramientas y conocimientos para actuar ante este tipo de fenómenos. "De esa bolsa de experiencias sacamos hoy una bolsa de herramientas, que es lo que estamos aplicando", sostuvo.

Finalmente, el funcionario manifestó que el municipio considera que está en condiciones de afrontar el escenario que se presenta, aunque reconoció que una de las particularidades de Victoria es que muchas familias buscan resolver por sus propios medios una alternativa habitacional antes que recurrir a los espacios de evacuación.

Por el momento, las autoridades mantienen el seguimiento de la situación del río y la coordinación entre los distintos organismos, mientras trabajan sobre las 112 personas que podrían requerir asistencia en función de cómo evolucione la creciente.