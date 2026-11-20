La situación en el hogar genera gran preocupación entre los trabajadores, los residentes de la histórica institución de Paraná.

La situación en el hogar San Vicente de Paul genera gran preocupación entre los trabajadores, los residentes de la histórica institución de Paraná.

El Hogar San Vicente de Paul de Paraná , que cuenta con más de 130 años de historia y atraviesa una delicada situación económica por la falta de actualización de los aranceles que recibe de PAMI. Advierten que, si no encuentran una solución, podría dejar de funcionar el próximo año. Trabajadores, familiares y residentes convocan a la comunidad a una reunión para visibilizar el reclamo.

El Hogar San Vicente de Paul de Paraná atraviesa una profunda crisis económica que pone en riesgo su continuidad. La histórica residencia de adultos mayores, con más de 130 años de trayectoria, advirtió sobre la posibilidad de cerrar sus puertas durante el próximo año si no se modifica la situación financiera que enfrenta, principalmente por la falta de actualización de los aranceles que recibe del Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Laura Leiva, trabajadora social de la institución, explicó que el hogar se sostiene prácticamente con los fondos que percibe por cada residente alojado a través de la obra social, pero que esos valores permanecen sin actualizarse desde 2023. "Siempre se intentó trabajar y aportar para seguir adelante, pero hoy lamentablemente ya no contamos con tantos recursos", señaló.

Leiva explicó que, en sus orígenes, el establecimiento nació con una finalidad solidaria: brindar alojamiento a mujeres de Paraná y localidades vecinas que no tenían recursos económicos, vivienda ni posibilidades de sostenerse por sus propios medios. Con el paso de los años, la demanda creció y la institución debió adaptarse para convertirse en prestadora de PAMI.

Si bien el hogar cuenta con algunos socios de la sociedad vicentina, organiza ferias y recibe donaciones de vecinos de la comunidad, entre ellas pañales y otros elementos necesarios para la atención de los adultos mayores, esos aportes ya no alcanzan para sostener la actividad.

Hogar San Vicente de Paul

La preocupación por los residentes y las fuentes laborales

Uno de los aspectos que más inquietud genera es el futuro de las personas alojadas en la residencia. Según detalló Leiva, cerca del 80% de los residentes recibe prestaciones de PAMI y, ante un eventual cierre, habría que gestionar alternativas para garantizar su alojamiento y atención.

Además, advirtió sobre nueve personas que no cuentan con vínculos familiares y para quienes el hogar representa su único espacio de contención.

"Tenemos más o menos nueve personas para las que nosotros somos su única familia y su único sostén. Nos consideramos una familia para todas, pero esas situaciones son puntuales porque verdaderamente no cuentan con ningún vínculo", expresó.

En cuanto a las consecuencias laborales, la trabajadora social precisó que la institución cuenta con alrededor de 40 empleados en relación de dependencia y otros 10 profesionales que brindan servicios. Entre los trabajadores hay personas que llevan casi 26 años desempeñándose en el establecimiento.

Leiva también destacó que el hogar dispone de un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, trabajadores sociales, médico, terapistas ocupacionales, kinesiólogos y profesores de actividades físicas, entre otros profesionales.

Conflicto con PAMI: médicos de cabecera están de paro. Foto: UNO/Gerónimo Flores

El reclamo ante PAMI

Desde la institución señalaron que ya presentaron una nota ante la Unidad de Atención Integral (UDAI) de PAMI en Paraná, en la que detallaron los gastos y las dificultades económicas que atraviesan para continuar funcionando. No obstante, hasta el momento, aseguraron que no recibieron respuestas.

"Nuestro primer objetivo es ser escuchados. Queremos que se nos abone un arancel acorde a lo que son hoy los gastos y el contexto económico. Necesitamos que alguien escuche y vea cuál es nuestra situación", sostuvo Leiva.

"Es un llamado para toda la sociedad, para que esté presente, nos apoye y se pueda visibilizar un poco esto. El hogar es muy lindo, pero cuesta sostenerlo. Toda ayuda es bienvenida", manifestó.

Convocan a una reunión para evitar el cierre

En medio de la incertidumbre, las empleadas del hogar impulsaron una convocatoria para reunir a trabajadores, familiares, residentes y vecinos de la ciudad, con el objetivo de visibilizar el reclamo y solicitar respuestas que permitan garantizar la continuidad de la institución.

El encuentro se realizará el jueves 26 de noviembre, a las 16.30, en la sede del Hogar San Vicente de Paul, ubicada en avenida Zanni 1011 de Paraná.