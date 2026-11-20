El uruguayense Adrián Viso fue ternado como mejor atleta categoría U20. El concordiense Felipe Bond competirá entre los destacados de la división U18.

La Confederación Argentina de Atletismo (CADA) anunció la realización de la segunda edición de los Premios a los Mejores Atletas del Año, una iniciativa que busca reconocer el desempeño de los representantes más destacados de la temporada. Entre los deportistas ternados fueron incluidos dos entrerrianos: Adrián Viso y Felipe Bond.

La premiación distinguirá al mejor atleta masculino y a la mejor atleta femenina en cada una de las divisionales competitivas: U18, U20, U23, Mayores, Ruta, Trail y Montaña, y Ultra Distancia. Además, se entregarán tres distinciones especiales.

Las ternas fueron definidas por la Comisión Técnica de la CADA, que seleccionó a tres candidatos masculinos y tres femeninos por categoría. Los ganadores serán elegidos mediante una votación abierta al público, a través de un formulario habilitado por la entidad.

Con esta propuesta, la Confederación busca visibilizar los logros deportivos alcanzados durante el año y fomentar una mayor participación e interacción con toda la comunidad atlética. En consonancia con su política institucional, las categorías U14 y U16 no forman parte de esta premiación, ya que mantienen un carácter estrictamente promocional, orientado al desarrollo lúdico y libre de presiones competitivas.

La destacada temporada de Adrián Viso

El atleta uruguayense Adrián Viso tuvo una temporada de importantes resultados, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

En mayo, conquistó la medalla de oro en lanzamiento de jabalina en el 55.º Campeonato Nacional U20 de Atletismo, disputado en la pista del Centro de Educación Física N.º 3 Hugo La Nasa, en Concepción del Uruguay. En esa competencia registró una marca de 58,96 metros. Posteriormente, en la misma ciudad, volvió a subir a lo más alto del podio en la segunda Copa de Saltos y Lanzamientos, con un lanzamiento de 61,57 metros.

El representante del CEF N.º 3 también consiguió la medalla de bronce en la Copa Nacional de Clubes de Mayores 2026, desarrollada en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), donde alcanzó los 60,23 metros.

En el plano internacional, Viso aportó una medalla a la delegación argentina que participó en la primera edición del Campeonato Iberoamericano U20, disputado entre el 19 y el 21 de junio en la pista de la Videna, en Lima, Perú. El entrerriano registró 65,70 metros y se quedó con el tercer puesto de la competencia.

Además, finalizó sexto en el XII Campeonato Sudamericano U23, que se llevó adelante en Santa Fe entre el 16 y el 18 de octubre, con una marca de 62,47 metros.

Viso compartirá la terna a mejor atleta masculino U20 con los bonaerenses Salvador Lucero, campeón sudamericano U23 en los 3.000 metros con obstáculos, y Manuel Vilela, campeón nacional U20 y U23 y subcampeón iberoamericano U20 en decatlón.

La temporada de Felipe Bond

El concordiense Felipe Bond también tuvo un año sobresaliente. Su principal logro fue la medalla de oro en los 800 metros llanos de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, disputados en Ciudad de Panamá, donde registró un tiempo de 1:56.63, estableciendo su mejor marca personal.

En el plano internacional también consiguió la medalla de plata en los Jogos da Juventude 2026, desarrollados en Foz do Iguaçu, Brasil.

A nivel nacional, Bond se consagró campeón en los 800 metros del 59.º Campeonato Nacional U18 de Atletismo, disputado en Venado Tuerto, Santa Fe. En esa competencia estableció un nuevo récord nacional de la categoría, con un tiempo de 1:52.47.

El atleta concordiense integrará la terna a mejor deportista masculino U18 junto al catamarqueño Pedro Valentín Olmos, ganador de la medalla de oro en salto en largo en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá, con un registro récord de 7,30 metros, y Valentín Reynoso.

Todos los ternados por la Confederación Argentina de Atletismo

Categoría Mayores

Varones: Matías Reynaga, Bruno De Genaro y Elián Larregina.

Mujeres: Micaela Levaggi, Belén Casetta y Nélida Peñaflor.

Categoría U23

Varones: Tomás Villegas, Lucas Villegas y Tomás Olivera.

Mujeres: Helen Bernard Stilling, Carolina Scarponi y Giuliana Baigorria.

Categoría U20

Varones: Salvador Lucero, Manuel Vilela y Adrián Viso.

Mujeres: Milagros D’Amico, Valentina Velardez y Angelina Muga.

Categoría U18

Varones: Felipe Bond, Pedro Valentín Olmos y Valentín Reynoso.

Mujeres: Olivia Conesa, Ornella Pérez e Irene Pernía.

Ruta

Varones: Nahuel Di Leva, Manuel Corsico e Ignacio Erario.

Mujeres: Nélida Peñaflor, Sofía Gómez y Sofía Luna.

Trail y Montaña

Varones: Fernando Mendieta, Gabriel Rueda y Abel Chaile.

Mujeres: Anabel Oviedo, Ayelén Liberal y Belén Sánchez Ruíz.