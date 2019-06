Fernando Dente: "Antes de morir mi mamá me reveló que soy hijo de un cura"

Son meses intensos para Fer Dente. Después de hacer pública su elección sexual (en noviembre del año pasado, dijo: "Soy gay y estoy muy orgulloso"), relató a la revista Gente parte de su historia familiar y confesó, provocando el asombro de todos: "Antes de morir, mamá me reveló que soy hijo de un cura". En la tapa de la revista, la foto del actor con el torso desnudo es acompañada por un titular relacionado con esta etapa de su vida: "Aceptar mi identidad me sanó el alma".

Así detalló la historia de su origen: "Mi mamá -que había tomado distancia de papá por sus episodios violentos- quedó embarazada y entró en pánico: sola, con otros tres hijos y sin trabajo. El cura (que era catequista del colegio al que iban sus hermanos) le habría ofrecido dejar los hábitos y e irse juntos. Pero fue entonces cuando papá le propuso volver con un viaje de "reconciliación" a Bariloche. ¡Y yo que siempre creí que había sido gestado en el sur! (suelta con gracia). Cuenta la leyenda que -por algunas cuestiones- yo llegué a tener contactos esporádicos con "el cura", hasta antes de tener edad como para poder contarlo".

Por su parte, su hermano Tomás Dente (panelista de Nosotros a la mañana), reaccionó al testimonio: "Los límites los pone uno. Somos 4 hermanos y voy a bancar incondicionalmente sus decisiones. Si Fer tuvo la necesidad de contar parte de su retrospectiva, es lícito. Yo no voy a decir nada al respecto". Y agregó: "No cuenten conmigo para esto. Estamos en un lugar muy autoreferencial en el periodismo y yo no me voy a subir a este juego. No voy a revelar ningún detalle íntimo de mi familia porque mis padres ya no están para defenderse".

En paralelo a su carrera actoral, Dente se está por lanzar como solista. En una publicación en Instagram lo anunció: "Después de meses y meses y meses de mucho (y hermoso) trabajo, en junio llega mi primer single. ¡Llega mi música! No puedo creer estar escribiendo esto. Al fin lo puedo decir. Hay tanto para compartirles".

La Nación