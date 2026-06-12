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Capibaras XV no pudo con Pampas y se despidió del certamen

En una de las semifinales, Capibaras XV perdió 19 a 11 en la cancha de CASI en un partido cerrado. El otro finalista es Dogos XV, que venció a Tarucas.

12 de junio 2026 · 23:26hs
Capibaras XV se quedó en la puerta de la final en el Súper Rugby Américas.

Prensa Capibaras XV

Capibaras XV se quedó en la puerta de la final en el Súper Rugby Américas.

Capibaras XV se despidió del Súper Rugby Américas con una derrota en semifinales ante Dogos XV por 19 a 11, en un partido que se disputó en la cancha del Club Atlético San Isidro. De esta forma, la franquicia del Litoral cerró su primera participación en el certamen internacional.

El elenco visitante contó con la presencia desde el vamos de los paranaenses Diego Correa, Felipe Villagrán, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto, mientras que Bruno Heit ingresó desde el banco de suplentes.

Capibaras XV juegan de visitante en San Isidro.

Capibaras XV se medirán con Pampas por un lugar en la final

Capibaras XV va por más.

Capibaras XV va por la final: enfrentará a Pampas en las semifinales del Súper Rugby Américas

La caída de Capibaras XV

El primer tiempo fue de acciones parejas, donde Dogos se fue al descanso en ganador por 9-6, producto de tres penales convertidos por Estanislao Renthel. Por el lado de Capibaras, Ignacio Dogliani acertó dos envíos a los palos.

En el segundo tiempo, el panorama del encuentro no cambió. La franquicia de Buenos Aires se mostró un poco más práctica que su rival y por eso llegó al try a los 12 minutos por intermedio de Marguery. El marcador quedó 16-6 con la conversión de Renthel, quien luego estiró la diferencia con un penal (19-6).

Capibaras intentó descontar por todos lados, pero no podía romper la defensa local. Recién sobre el final, cuando restaban dos minutos, pudo lastimar mediante el empuje del maul (try de Grenón). Dogliani no pudo meter la conversión y por eso la historia quedó con el definitivo 19-11.

Dogos XV impuso su jerarquía

Dogos XV derrotó este viernes por 35-13 a Tarucas de Tucumán en Córdoba Athletic y se convirtió en el primer finalista del Súper Rugby Américas 2026. Con este triunfo, el conjunto cordobés disputará su cuarta final en la historia del certamen sudamericano y tendrá la ventaja de definir el título como local el próximo viernes. Campeón en 2024, ahora irá en busca de su segunda corona.

Capibaras XV Súper Rugby Américas Dogos XV
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