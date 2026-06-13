Vinícius Jr salvó a Brasil ante un Marruecos ambicioso

La Canarinha igualó 1 a 1 en Nueva Jersey tras comenzar en desventaja. Saibari abrió el marcador, Vinícius empató con un golazo y Alisson evitó la caída.

Brasil dejó escapar una buena oportunidad de comenzar con una victoria en el Mundial 2026 e igualó 1 a 1 con Marruecos en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, por la primera fecha del Grupo C. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti mostró dos caras bien distintas: sufrió durante gran parte del primer tiempo, reaccionó gracias a una genialidad de Vinicius Júnior y terminó salvándose en el cierre por las intervenciones de Alisson.

El estreno mundialista de la Verdeamarela estuvo lejos de ser sencillo. Marruecos, semifinalista en Qatar 2022 y una de las selecciones más competitivas del planeta, salió decidido a incomodar a uno de los candidatos al título. Con presión alta, velocidad y movilidad en ataque, el conjunto africano comenzó mejor y generó las primeras aproximaciones.

Apenas a los cinco minutos, Neil El Aynaoui exigió una intervención defensiva de Bruno Guimaraes dentro del área. Poco después, Dan Ndoye tuvo dos oportunidades claras, aunque se encontró con buenas respuestas del fondo brasileño y algunas imprecisiones en la definición.

Brasil respondió a los 13 minutos con una llegada clara de Igor Thiago, quien falló un cabezazo desde una posición inmejorable. Sin embargo, el dominio territorial seguía siendo marroquí y esa superioridad se tradujo en el marcador a los 20 minutos.

Brahim Díaz filtró un pase perfecto para Ismael Saibari, que le ganó la espalda a la defensa brasileña. Ante la salida apresurada de Alisson, el mediocampista definió con enorme calidad, picando la pelota por encima del arquero para establecer el 1-0.

El gol reflejaba lo que sucedía en el campo. Marruecos controlaba los tiempos del partido y obligaba a Brasil a perseguir la pelota. Incluso Achraf Hakimi estuvo cerca de ampliar la diferencia con un potente remate cruzado que pasó muy cerca del arco.

Pero cuando peor la pasaba la Canarinha apareció el talento individual. A los 31 minutos, Vinicius Júnior tomó la pelota dentro del área, enganchó para acomodarse y sacó un derechazo cruzado inatajable para Bono. El delantero del Real Madrid firmó un verdadero golazo y estableció el 1 a 1.

La igualdad modificó el desarrollo. Marruecos retrocedió algunos metros, cedió la posesión y apostó al contragolpe. Brasil intentó asumir el protagonismo, aunque le costó generar situaciones claras. Antes del descanso, Lucas Paquetá estuvo cerca de dar vuelta el marcador con un cabezazo que obligó a una espectacular atajada de Bono.

Vinicius salvó a Brasil ante un Marruecos ambicioso

Brasil marruecos 1 Vinícius Jr salvó a Brasil ante un Marruecos ambicioso

El complemento tuvo menos intensidad y mucho menos fútbol. Ancelotti movió el banco desde el inicio con los ingresos de Fabinho y Danilo, mientras que Marruecos también comenzó a refrescar el equipo. Sin embargo, las ocasiones de riesgo fueron escasas.

Brasil tuvo la primera oportunidad de la segunda mitad con un remate de Igor Thiago que encontró una sólida respuesta de Bono. Más tarde, Raphinha intentó romper la monotonía con un zurdazo cruzado, aunque el arquero marroquí volvió a mostrarse seguro.

Con el correr de los minutos, el cansancio empezó a hacerse evidente. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones y el empate parecía encaminarse sin sobresaltos. Sin embargo, los diez minutos adicionados entregaron emociones.

A los 92 minutos, Bono volvió a convertirse en figura al contener un disparo de Danilo dentro del área. Y cuando parecía que Brasil podía quedarse con algo más, apareció Alisson para evitar la derrota. En el minuto 98, el arquero del Liverpool realizó una doble atajada extraordinaria: primero rechazó un remate lejano y luego reaccionó de manera espectacular ante un disparo a quemarropa.

El pitazo final selló un empate que dejó sensaciones encontradas. Marruecos volvió a demostrar que puede competir de igual a igual contra cualquier selección del mundo, mientras que Brasil deberá mejorar su funcionamiento colectivo si pretende pelear por el título. Por ahora, ambos sumaron un punto en un Grupo C que promete una lucha cerrada por la clasificación a los octavos de final.