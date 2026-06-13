Paraná: encuentran sin vida a un hombre que era buscado

El cuerpo de un hombre que ra intensamente buscado en Paraná fue localizado en el interior de un vehículo en calle Saraví, en Paraná.

El cuerpo de un hombre que ra intensamente buscado en Paraná fue localizado en el interior de un vehículo en calle Saraví, en Paraná.

Encontraron muerto a un hombre que era intensamente buscado en Paraná. El cuerpo fue localizado este sábado por la mañana en el interior de un vehículo estacionado en calle Saraví y 3 de Febrero, tras una llamada al 911.

Según las primeras informaciones, la víctima sería el hombre que se encontraba desaparecido desde el jueves, cuando se retiró de su domicilio por la noche y perdió contacto con sus familiares.

Hombre muerto autodeterminación suicidio Paraná

Ante la denuncia, efectivos policiales se dirigieron al lugar para preservar la escena y facilitar el trabajo de los peritos de Criminalística.

De acuerdo con los primeros elementos recabados en la investigación, la muerte estaría relacionada con una autodeterminación. No obstante, la Justicia ha dispuesto la realización de todas las actuaciones y pericias correspondientes para completar la investigación, con instrucción del fiscal en turno, y confirmar de manera oficial las causas del deceso.