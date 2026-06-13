Franco Colapinto partirá 13° en el GP de Barcelona y apunta a la zona de puntos.

Franco Colapinto largará 13° en Barcelona tras una buena clasificación en Alpine. El argentino fue crítico con el auto y confía en sumar puntos.

Franco Colapinto largará desde la 13ª posición en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 , tras una exigente sesión de clasificación disputada en el circuito de Montmeló, en el marco de un fin de semana que se presentó particularmente complejo para Alpine F1 Team.

El piloto argentino logró completar una actuación sólida dentro de las limitaciones del auto y consiguió avanzar hasta la Q2, cerrando su mejor vuelta en 1m16s191 en el trazado catalán de 4.657 metros.

Alpine sufre en Barcelona: Franco Colapinto largará 13° en el GP de España

Embed LA VUELTA DE FRANCO Colapinto marcó 1:17.625 y finalizó en el puesto 14° en la FP3 del #BarcelonaGP. Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/kaqRJlBi7h — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 13, 2026

En ese contexto, Colapinto volvió a destacarse dentro de la escudería al superar a su compañero Pierre Gasly, a quien le sacó una diferencia cercana a las siete décimas en el registro final de la tanda. Más allá del resultado, el rendimiento general del equipo mostró una prestación pareja entre ambos monoplazas, aunque sin el ritmo suficiente para pelear posiciones de privilegio en la parrilla.

El argentino buscó exprimir al máximo el potencial del Alpine A526 durante toda la sesión, en un escenario donde la inestabilidad del chasis y las dificultades de tracción condicionaron el rendimiento general del equipo. Ambos pilotos utilizaron neumáticos blandos en esta instancia, mientras que desde el box de Enstone deberán analizar ajustes y posibles soluciones de cara a la carrera.

Observando el desarrollo de la clasificación, el panorama general dejó en claro que la gestión de neumáticos será un factor determinante para la competencia del domingo. Las altas temperaturas y la abrasividad del asfalto catalán elevan el desgaste, por lo que las 66 vueltas del Gran Premio de Barcelona exigirán una estrategia precisa tanto en ritmo como en conservación de goma.

En la lucha por la pole position, George Russell se quedó con el mejor registro tras marcar 1m14s679 (a 224,497 km/h), logrando así su décima pole en Fórmula 1 y la tercera de la temporada. El británico consiguió su vuelta en el cierre de la tanda, aunque fue investigado por los comisarios deportivos por circular a baja velocidad al inicio del último corte cronometrado.

Detrás suyo, Lewis Hamilton completó una destacada actuación con Ferrari al quedar a apenas 64 milésimas, confirmando la competitividad del equipo italiano en el trazado español. El tercer lugar fue para Andrea Kimi Antonelli, actual líder del campeonato, quien había liderado parcialmente la sesión antes de ser superado en los últimos minutos por los pilotos británicos.

La clasificación también dejó como uno de los momentos más impactantes el accidente de Charles Leclerc en la curva cuatro, cuando el monegasco perdió el control tras salirse de la línea ideal e impactó contra las defensas, provocando una bandera roja. Debido a ese incidente, partirá desde la décima posición en la carrera.

El Top 10 lo completaron Lando Norris con McLaren, Max Verstappen e Isack Hadjar con Red Bull, Oscar Piastri, Liam Lawson con Racing Bulls y Nico Hülkenberg con Audi, todos ellos ya a más de un segundo del poleman, en una sesión donde la diferencia entre los equipos volvió a marcar la tendencia de la parrilla.

Con este escenario, Colapinto afrontará la carrera del domingo desde la 13ª posición, con expectativas centradas en avanzar dentro del pelotón medio. La clave estará en la estrategia, la gestión de neumáticos y la posibilidad de aprovechar cualquier incidencia en un Gran Premio que se anticipa exigente tanto en lo físico como en lo técnico.

Durante el diálogo con la cadena ESPN en la zona mixta destinada a la prensa, el pilarense ratificó sus dichos del viernes, y desveló cómo es conducir el coche en la pista catalana: “Es frustrante, porque cuando sentís que estás tratando de ir al límite, jugándotela con el ‘cuchillo entre los dientes’ es una pena. Unas tres veces casi termino contra la pared. Intenté jugármela y no salió. Así es imposible”.

Al referirse sobre la carrera, confió: “Largar en puesto trece hay oportunidades y creo que no estamos tan lejos de los puntos, así que trabajaremos para hacer una buena carrera”.