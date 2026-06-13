Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2026

La convocatoria destinada a artistas de Paraná y el área metropolitana permanecerá abierta hasta el 26 de junio. Las inscripciones se realizan de manera online a través de la plataforma Mi Paraná

La Municipalidad de Paraná extendió hasta el viernes 26 de junio a las 13 la inscripción para participar de los Premios Municipales de Arte 2026. La convocatoria está dirigida a artistas residentes en Paraná y el área metropolitana del Gran Paraná, y busca promover y reconocer la producción artística local.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, explicó que la prórroga permitirá que más artistas puedan finalizar y presentar sus trabajos. Además, destacó la inversión que realiza el Municipio para sostener una iniciativa que se encuentra establecida por ordenanza.

Los premios contemplan las categorías Artes Visuales (Arte Textil y Cerámica), Artes Escénicas (Teatro), Danza, Música (Canción Inédita) y Poema Ilustrado. En ese marco, la coordinadora de los Premios Municipales de Artes Visuales, Verónica Moreira, señaló que la propuesta busca valorar el arte local y fomentar la aparición de nuevas expresiones y proyectos experimentales.

La inscripción y presentación de obras se realiza exclusivamente a través de la plataforma MiParaná. Los ganadores recibirán premios económicos cuyos montos varían según la categoría, con reconocimientos que superan los dos millones y medio de pesos en algunas disciplinas.

Premios

Artes escénicas. Apartado Teatro

1º Premio: $2.556.200

2° Premio: $2.070.522

3° Premio: $1.559.282

Artes Visuales. Apartados Arte Textil y Cerámica

1º Premio Adquisición: $1.124.728

2º Premio (no adquisición): $984.137

3º Premio (no adquisición): $843.546

Danza

1º Premio: $2.556.200

2° Premio: $2.070.522

3° Premio: $1.559.282

Música. Apartado Canción inédita

1º Premio: $1.124.728

2º Premio: $984.137

3º Premio: $843.546

Poema Ilustrado

1º Premio Adquisición: $1.546.501

2º Premio (no adquisición): $1.405.910

3º Premio (no adquisición): $1.265.319