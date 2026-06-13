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Estudiantes sigue firme en lo más alto y Rowing empató como local

En Venado Tuerto, Estudiantes venció a Jockey Club para mantener si liderazgo en el Top 10. El Remero igualó 29-29 ante Santa Fe RC.

13 de junio 2026 · 21:34hs
Estudiantes ganó en Venado Tuerto para seguir en lo más alto en el Regional.

Prensa UER

Estudiantes ganó en Venado Tuerto para seguir en lo más alto en el Regional.

En Venado Tuerto, Estudiantes logró extender este sábado su buen presente en el Top 10 del Torneo Regional del Litoral de rugby tras vencer por 37 a 15 a Jockey Club, en el marco de la octava fecha. El equipo paranaense tuvo una gran tarde para sumar cinco puntos y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Además, el CAE aprovechó otros resultados para sacar un poco más de ventaja en la cima. Uno de ellos se dio en Paraná, donde el escolta Santa Fe RC no pudo con Rowing y terminaron empatando 29 a 29 en un duelo por demás de atractivo.

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En tanto, Jockey Club de Rosario dio la nota de la jornada al quedarse con el clásico frente a Duendes en condición de local por 18 a 10.

Los otros marcadores de Primera División fueron: Universitario de Rosario 31-Old Resian 24 y CRAI 28-Gimnasia de Rosario 32. Posiciones: Estudiantes 31 puntos; Santa Fe RC 27; Duendes 25; Gimnasia 25; CRAI 23; Jockey de Rosario 19; Rowing 18; Universitario (R) 17; Old Resian 13; Jockey (VT) 12. La próxima fecha se jugará el 4 de julio, donde Estudiantes recibirá a CRAI y Rowing visitará a Old Resian.

Dura caída de Tilcara

Por la séptima fecha de Segunda División, Tilcara sufrió una dura derrota en condición de visitante ante el líder Logaritmo por 37 a 9. El elenco paranaense estuvo lejos de su nivel y esto fue aprovechado por los Matemáticos para llevarse el duelo.

Los otros marcadores fueron: Los Pampas 32-La Salle 27; Gimnasia de Pergamino 40-Cha Roga 15; CRAR 48-Alma Juniors 34; Provincial 39-Los Caranchos 29 y Universitario de Santa Fe 42-Regatas/Belgrano de San Nicolás 13.

Posiciones: Logaritmo 34 puntos; CRAR 27; Alma Juniors 26; Los Caranchos 26; Provincial 26; Universitario (SF) 25; Tilcara 14; Los Pampas 12; Regatas/Belgrano (SN) 11; La Salle 8; Gimnasia (P) 7; Cha Roga Club 0. En la próxima fecha, Tilcara será local ante Gimnasia de Pergamino.

Estudiantes Torneo Regional Venado Tuerto
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