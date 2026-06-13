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El Torneo Dos Orillas de Damas se pone al día

Se jugarán las fechas pendientes del Torneo Dos Orillas de Damas. Por la Zona Campeonato se disputará la septima jornada y el sexto capítulo de la Zona Ascenso.

13 de junio 2026 · 07:41hs
Tras disputar la final del Campeonato Regional de Clubes

Colo Cabrera

Tras disputar la final del Campeonato Regional de Clubes, Rowing Azul y Estudiantes Negro volverán a enfrentarse, esta vez en el Torneo Dos Orillas de Damas.

El Torneo Dos Orillas de Damas se pone al día. Este sábado se disputarán los partidos pendientes en el certamen que organizan de manera conjunta la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey. La mayoría de los partidos de Primera serán a las 17 y habrá uno a las 16.30.

En la Zona Campeonato se jugará la séptima fecha, mientras que por la Zona Ascenso se disputará el sexto capítulo.

Estudiantes Negro venció a La Salle en el Torneo Dos Orillas de Damas.

Pasó la penúltima fecha del Torneo Dos Orillas de Damas

Rowing recibe a Talleres por el Torneo Dos Orillas.

Torneo Dos Orillas Damas: las miradas estarán puestas en La Tortuguita

Los partidos del Torneo Dos Orillas de Damas

Zona Campeonato

Rowing Azul-Estudiantes Negro

Talleres Rojo-CRAI Azul

Santa Fe RC Azul-El Quillá Azul

La Salle-Estudiantes Blanco

Alma Juniors-Paracao

Posiciones: Banco Provincial 22 puntos; El Quillá 21; La Salle Jobson 17; Talleres 16; CRAI, Rowing y Estudiantes Negro 15; Santa Fe RC 11; Alma Juniors 8; Paracao 5; Estudiantes Blanco 4 y Universitario 1.

Zona Ascenso

B1

El Quillá Blanco-Unión Agracios Cerrito

La Paz Hockey-Argentino de San Carlos Centro

Tilcara-Unión

Colón-Capibá

Santa Fe RC Blanco-Talleres Blanco

Posiciones: Argentino 16 puntos; Capibá y Tilcara 13; Santa Fe RC 12; Colón 9; Unión y Unión Agrarios 6, La Paz HC 3.

B2

Colón de San Justo-Estudiantes Amarillo

CRAI Blanco-Rowing Celeste

El Quillá Amarillo-CRAR

Santa Fe RC-Atlético Franck

Posiciones: El Quillá Amarillo 15 puntos; CRAR 12; Colón de San Justo 11; Atlético Franck 9; Rowing Blanco 5, CRAI Blanco 4, Diamantino 2 y Estudiantes Amarillo 1.

Torneo Dos Orillas campeonato Federación Entrerriana de Hockey Hockey sobre césped
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