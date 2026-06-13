El Torneo Dos Orillas de Damas se pone al día. Este sábado se disputarán los partidos pendientes en el certamen que organizan de manera conjunta la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey. La mayoría de los partidos de Primera serán a las 17 y habrá uno a las 16.30.
El Torneo Dos Orillas de Damas se pone al día
Se jugarán las fechas pendientes del Torneo Dos Orillas de Damas. Por la Zona Campeonato se disputará la septima jornada y el sexto capítulo de la Zona Ascenso.
En la Zona Campeonato se jugará la séptima fecha, mientras que por la Zona Ascenso se disputará el sexto capítulo.
Los partidos del Torneo Dos Orillas de Damas
Zona Campeonato
Rowing Azul-Estudiantes Negro
Talleres Rojo-CRAI Azul
Santa Fe RC Azul-El Quillá Azul
La Salle-Estudiantes Blanco
Alma Juniors-Paracao
Posiciones: Banco Provincial 22 puntos; El Quillá 21; La Salle Jobson 17; Talleres 16; CRAI, Rowing y Estudiantes Negro 15; Santa Fe RC 11; Alma Juniors 8; Paracao 5; Estudiantes Blanco 4 y Universitario 1.
Zona Ascenso
B1
El Quillá Blanco-Unión Agracios Cerrito
La Paz Hockey-Argentino de San Carlos Centro
Tilcara-Unión
Colón-Capibá
Santa Fe RC Blanco-Talleres Blanco
Posiciones: Argentino 16 puntos; Capibá y Tilcara 13; Santa Fe RC 12; Colón 9; Unión y Unión Agrarios 6, La Paz HC 3.
B2
Colón de San Justo-Estudiantes Amarillo
CRAI Blanco-Rowing Celeste
El Quillá Amarillo-CRAR
Santa Fe RC-Atlético Franck
Posiciones: El Quillá Amarillo 15 puntos; CRAR 12; Colón de San Justo 11; Atlético Franck 9; Rowing Blanco 5, CRAI Blanco 4, Diamantino 2 y Estudiantes Amarillo 1.