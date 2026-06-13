Se jugarán las fechas pendientes del Torneo Dos Orillas de Damas. Por la Zona Campeonato se disputará la septima jornada y el sexto capítulo de la Zona Ascenso.

Tras disputar la final del Campeonato Regional de Clubes, Rowing Azul y Estudiantes Negro volverán a enfrentarse, esta vez en el Torneo Dos Orillas de Damas.

El Torneo Dos Orillas de Damas se pone al día. Este sábado se disputarán los partidos pendientes en el certamen que organizan de manera conjunta la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey. La mayoría de los partidos de Primera serán a las 17 y habrá uno a las 16.30.