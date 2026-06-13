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El Congreso del PJ expulsó a Daniel Rossi y a Guillermo Reggiardo

El Congreso del Partido Justicialista cursó las expulsiones de Daniel Rossi y de Guillermo Reggiardo y avanzó con sanciones a otros dirigentes

13 de junio 2026 · 13:57hs
El Congreso del PJ expulsó a Daniel Rossi y a Guillermo Reggiardo

UNO/Archivo
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El Congreso Provincial del Partido Justicialista (PJ) tomó el pedido del Tribunal de Disciplina partidario y decidió expulsar al dirigente de Santa Elena Daniel Rossi. La medida también alcanzó al abogado Guillermo Reggiardo. El cónclave avanzó en las sanciones contra dirigentes que integraron listas electorales por fuera del partido.

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El PJ entrerriano pidió expulsar a Rossi y sancionar a dirigentes por integrar listas fuera del partido.

El PJ entrerriano pidió expulsar a Rossi y sancionar a dirigentes por integrar listas fuera del partido.

Durante el encuentro que se desarrolló este sábado en sede del Sindicato de Pasteleros, en Paraná, varios congresales se retiraron del recinto, por lo que el cuerpo no tenía quórum al momento de votar. “Las expulsiones son nulas porque fueron votadas sin quórum y sin respetar las reglas básicas de funcionamiento partidario”, afirmaron desde el sector del Rossismo.

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En un comunicado difundido por Rossi y Reggiardo se responsabilizó a Guillermo Michel, Rosario Romero y José Cáceres por la decisión adoptada durante el Congreso. Según sostienen, las expulsiones fueron impulsadas para castigar a dirigentes que venían denunciando presuntos hechos de corrupción dentro del peronismo entrerriano. “Michel, Romero y Cáceres expulsaron a Rossi y Reggiardo por denunciar la corrupción”, señalaron en el comunicado difundido tras la sesión partidaria.

Partido Justicialista Entre Ríos Congreso PASO Reforma Previsional (5)

Los dirigentes expulsados también denunciaron que no se les permitió ejercer su derecho de defensa, ni siquiera les dieron la palabra. Se espera que los expulsados presentes queja partidaria y acciones en la Justicia.

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Congreso Partido Justicialista Daniel Rossi Guillermo Reggiardo
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