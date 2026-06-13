Decomisan 250 kilos de carne vacuna en un operativo realizado en Bovril

Decomisaron 250 kilos de carne vacuna transportada de manera irregular y dos hombres quedaron supeditados a la causa.

Personal de la Comisaría Bovril y de la Brigada Interdepartamental llevó adelante un procedimiento durante en el marco de controles vinculados al cumplimiento de la Ley Provincial de Carnes. El operativo se desarrolló en un sector de la zona oeste de la ciudad, donde los efectivos detectaron a dos hombres mayores de edad que trasladaban un animal vacuno faenado en un carro.

Al verificar la procedencia del producto cárnico y la documentación correspondiente, las autoridades constataron diversas irregularidades relacionadas con el transporte y la acreditación de origen de la mercadería. Ante esta situación, se dispuso el decomiso de aproximadamente 250 kilogramos de carne vacuna.

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Fuentes policiales informaron que ambos involucrados fueron debidamente identificados y quedaron supeditados a la causa, mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales previstas por la normativa vigente.

Del procedimiento participaron efectivos de la Comisaría Bovril junto a personal de la Brigada Interdepartamental, quienes trabajan en la prevención y control de actividades vinculadas a la producción y comercialización de productos cárnicos en el departamento.