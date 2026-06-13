Anya Taylor-Joy viste la celeste y blanca

La actriz Anya Taylor-Joy presenció el debut de Estados Unidos vsa Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, junto a su esposo y con la camiseta argentina

La actriz Anya Taylor-Joy presenció el debut de Estados Unidos vsa Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, junto a su esposo y con la camiseta argentina

Durante la noche del viernes 12 en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles, California, en el debut de los Estados Unidos vs Paraguay, se pudo ver a la actriz Anya Taylor-Joy con una musculosa con la bandera argentina. La actriz estuvo en uno de los palcos junto a su marido, el músico Malcolm McRae, y se lució con un outfit que emocionó a los fanáticos argentinos.

En el partido en el que USA venció a Paraguay 4 a 1 estuvieron también Leonardo DiCaprio, Tom Cruise y Sofía Vergara,Katy Perry, Justin Bieber y Owen Wilson, entre otras figuras pero, los argentinos solo tuvieron la atención de la protagonista de Gambito de dama y Furiosa.

Ana Taylor Joy

La actriz decidió demostrarle todo su apoyo al país donde vivió la infancia.

Cabe mencionar que Taylor-Joy nació en Miami, Florida, pero a los dos meses de vida se mudó a la Argentina, tierra natal de su padre, Dennis Alan Taylor. Hasta los seis años vivió en Buenos Aires y, de hecho, sus primeras palabras fueron en español. Aunque tras la crisis del 2001 la familia se mudó a Londres, Además de realizar varias visitas durante el año, aseguró que le gustaría en algún momento vivir en el país, al que considera un verdadero hogar.