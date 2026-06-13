Concordia buscan intensamente a una adolescente de 14 La joven fue vista por última vez el miércoles por la tarde. Su familia radicó la denuncia esa misma noche en Concordia 13 de junio 2026 · 11:00hs

La joven fue vista por última vez el miércoles por la tarde. Su familia radicó la denuncia esa misma noche en Concordia

Tatiana Zalazar, una adolescente de 14 años, es buscada intensamente en Concordia desde el miércoles 10. La menor fue vista por última vez alrededor de las 18:40 horas, cuando se ausentó de su hogar y no regresó. Su familia radicó la denuncia ese mismo día, en horas d ela noche al comprobar que no regresaba.

Adolescente Concordia De acuerdo a la información difundida por la Policía de Entre Ríos, Tatiana vestía al momento de desaparecer una remera blanca, un saco marrón, un pantalón marrón y zapatillas negras. Además, llevaba una mochila verde y podría haber tenido una bufanda roja.

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Desde la Jefatura Departamental Concordia informaron que personal policial se encuentra realizando distintas tareas investigativas para dar con la adolescente. Entre las acciones desplegadas se incluyen recorridas, entrevistas y diversas diligencias orientadas a reconstruir sus movimientos y obtener información que permita ubicarla. .