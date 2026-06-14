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Escocia resistió los últimos minutos y sumó de a tres ante Haití

En el Estadio Boston de Foxborough, Massachusetts, Escocia derrotó 1 a 0 a Haití. Fue válido por la jornada 1 del Grupo C del Mundial 2026.

14 de junio 2026 · 00:06hs
Escocia derrotó a Haití en Massachusetts.

Escocia derrotó a Haití en Massachusetts.

Escocia comenzó con una sonrisa su participación en el Mundial 2026. En el Boston Stadium, el conjunto europeo venció 1 a 0 a Haití gracias al gol de John McGinn y se convirtió en el único líder del Grupo C, luego del empate 1 a 1 entre Brasil y Marruecos.

El equipo británico fue superior durante gran parte del encuentro y generó las situaciones más claras, incluso con un remate de Scott McTominay que se estrelló en el palo antes de la apertura del marcador. El tanto llegó a los 28 minutos de la primera etapa, cuando McGinn encontró un desvío en la defensa rival y rompió la igualdad.

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Haití, que regresó a una Copa del Mundo después de 52 años, mostró actitud y buscó la igualdad hasta el final. De hecho, tuvo una ocasión clarísima a los 84 minutos mediante Frantzdy Pierrot, cuyo cabezazo pasó muy cerca del segundo palo. Sin embargo, la resistencia escocesa se mantuvo firme y le permitió quedarse con tres puntos valiosos en el debut.

Escocia resistió los últimos minutos y sumó de a tres ante Haití

Escocia haiti 1
Escocia derrotó a Haití en Massachusetts.

Escocia derrotó a Haití en Massachusetts.

En el complemento, el partido ganó en intensidad y se volvió de ida y vuelta. Escocia tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, especialmente con John McGinn y Ben Doak, mientras que Haití adelantó líneas y arriesgó más en ataque. Los caribeños hicieron trabajar a la defensa rival y mantuvieron la incertidumbre hasta los minutos finales, aunque les faltó precisión en los metros decisivos.

Con este resultado, Escocia encabeza la zona con tres unidades, mientras que Brasil, Marruecos y Haití completan la tabla tras la primera fecha del Grupo C.

Escocia Haiti Mundial 2026 Grupo
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