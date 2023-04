Fernando Burlando renunció a la defensa de Jey Mammon

"Me estoy un poco separando de la problemática de Jey y Lucas, yo trabajé hace dos años en este tema y, lo que dije, a mi me dieron una misión de solucionar esto, entonces yo voy y soluciono" , manifestó el letrado. En este sentido detalló: "Pude certificar situaciones que tenían que ver con la denuncia que no eran reales. Que opinen lo que quieran, pero yo realmente en esta segunda fase van a haber otros colegas trabajando" .

Ante la consulta de la movilera que le hizo la entrevista, Burlando manifestó que todavía no sabe si los abogados que trabajarán con él pertenecerán a su estudio. "Lo que sí te puedo decir es que es un tema sensible. En estos casos siempre está bueno no solamente escuchar las dos posturas, sino ver también cómo se desarrollan todos aquellos protagonistas son parte de la prueba. En este caso no se pudo hacer un juicio porque la causa ya habría prescripto. Y la causa es una cuestión de orden público", concluyó. Se especula que el letrado se intenta alejar de una causa tan pública, al ser que anunció hace poco su precandidatura a gobernador de la ciudad de Buenos Aires.

En medio de la polémica, el humorista abandonó Argentina el miércoles por la noche con rumbo a Madrid. Si bien no especificó el tiempo que permanecerá en Europa, explicó: "Necesito relajar la cabeza y pensar un poco". La última declaración mediática que realizó al respecto de la denuncia fue en el programa de Ulises Jaitt, que se emitió el jueves por la noche, donde ratificó su inocencia.