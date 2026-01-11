El joven empresario Felipe Fort de 21 años le dice “Ricky” a su papá, Ricardo Fort. Hoy, enfocado en sus proyectos, dice que está alejado de la fábrica de su familia y que quiere construir su propio legado. También reconoce que es más fácil hacerlo desde su posición de privilegio. El recuerdo de su padre y de Gustavo Martínez, la relación con su hermana, las personas imprescindibles en su vida y el trabajo introspectivo que lo condujo a una evolución personal.
Felipe Fort: "Quiero ser padre soltero a los 27 años, hacer lo mismo que hizo Ricky"
Felipe Fort no busca parecerse a Ricardo Fort, pero tampoco se esfuerza por diferenciarse. “Quiero mostrar la realidad de mi vida", dijo
“Quiero mostrar la realidad de mi vida. Ricky mostraba autos, viajes excesivamente caros con un montón de gente. Yo quiero mostrar lo que soy: un tipo tranquilo que se levanta a las 10 de la mañana; desayuna en su casa, agarra el auto y va a la oficina; está un rato, charla. Después se junta con amigos. Hago lo que cualquier persona de 21 años haría. Y no más que eso”.
Felipe Fort no busca parecerse a Ricardo Fort, pero tampoco se esfuerza por diferenciarse. No evita la comparación (incluso acepta el juego de encontrar aspectos en común), pero tampoco la promueve. Y esta idea no parece surgir de una negación a la recordada figura del Comandante (a quien no llama papá, sino Ricky), sino de un objetivo tan simple como saludable: Felipe quiere ser él mismo. Y nadie más.
De esta manera se mostrará en la entrevista con Infobae, donde se permitirá exponer su vulnerabilidad: así como dice que se encuentran en “un buen momento”, hablará de los episodios más oscuros de su vida. Y mencionará la tristeza: “No puedo estar peor de lo que estuve en mi vida, en su momento”. Pero también exhibirá una evolución personal respecto a aquel adolescente que tiempo atrás ostentaba el lujo.
“Es fácil hacer plata con plata; lo difícil es hacer plata sin plata”, dice Felipe, quien dirige sus propios proyectos empresariales, alejado de sus tíos y, quizás, hasta decepcionado. Son ellos quienes dirigen la fábrica Felfort que fundó su abuelo: su papá lo bautizó Felipe en su honor, pese a la conflictiva relación que mantuvieron.
Pero Felipe hablará de mucho más: el suicidio de Gustavo Martínez, el rol que aún conserva su exniñera Marisa López, el vínculo con su hermana, Marta Fort. También el amor, la soledad y la cercanía con Dios. La verdadera importancia del dinero. Y los sueños de ser padre pronto, del mismo modo que lo hizo Ricardo: a través de la subrogación de vientre.
La vida de Felipe
Al fin, Felipe Fort hablará de sí mismo. Porque aunque diga que es un joven más, no hay otro como él. Allí está su riqueza.
—Feli, si tenés que elegir tres momentos que marcaron tu vida, que definen un poco quién sos, ¿cuáles serían?
—El fallecimiento de Ricky. El fallecimiento de Gustavo. Y el tercer momento no sé si es algo específico, sino las distintas cosas que me pasan en la vida, en general.
—¿Por qué decís “la muerte de Ricky” y no “la muerte de mi papá”?
—Ah, no sé. Lo llamo de las dos maneras: a veces Ricky, a veces “mi papá”.
—¿Te parecés a él?
—Creo que sí, en un punto.
—¿En qué sentís que sí?
—Quizás un poco en lo caprichoso. [Mi hermana] Marta es más parecida a él en el carácter; yo soy más tranquilo. Pero sí me parezco en que soy muy perfeccionista, tanto físicamente, al verme al espejo, como en todo lo que hago. Quiero buscar lo mejor.
—¿Cómo es un día tuyo?
—En un día normal tengo reuniones: me junto con mis socios o ideamos cosas, trabajamos, etcétera. Tengo ganas de sacar unos productos para la piel. Después, unos productos comestibles.
—¿Dentro de la empresa familiar o por fuera?
—No, por fuera.
—¿Comestibles, de qué rubro?
—Primero teníamos pensado sacar algo más para nutrición, proteínas, esas cosas. Pero estamos con un poco de todo, la verdad. Por el momento no hay mucho que pueda contar.
Proyectos
—Hay un empresario, ahí.
—Sí. Intento (risas). Hay un equipo detrás, no estoy solo.
—En estos proyectos te podés meter de varias maneras: poniendo el nombre, la imagen y la marca Fort, o diciendo “Bueno, esta es mi empresa”, y armar un proyecto propio. ¿En cuál de las dos te ubicás mejor?
—Mi gran idea, mi sueño, es que el nombre Fort quede en una cantidad de empresas distintas, y que cada una se especialice en un área para que sea lo mejor. O sea, si hago una marca de ropa, que sea con la mejor calidad al menor precio posible. Lo mismo con las proteínas, las cremas, lo que sea. ¿Querés vivir en un edificio Fort? Que sea lo último de lo último. Obviamente, vamos de a poco.
—¿De dónde creés que viene esa curiosidad? Porque, si querías, tenías la posibilidad de quedarte administrando tu porcentaje de las empresas de la familia.
—Sí. Eso de querer crear viene más de mi viejo. Él era más artista; a mí me gusta actuar y todo eso, pero me gusta más lo empresarial porque te mantiene la cabeza ocupada todo el tiempo. Tenés que pensar cosas. Y te lo puede decir César: yo estoy todo el tiempo pensando cosas nuevas.
—Estás hablando de César Carozza, el abogado de la familia que los ha acompañado siempre.
—Siempre, siempre, siempre.
—Es como un tío.
—Es como un padre. Olvidate que sí. Siempre presente.
—¿Te reta?
—Mucho (risas).
—¿Quiénes te han retado en la vida?
—¡Qué buena pregunta! César, Marisa (López).
—¿Tu papá te retaba?
—Por suerte no me retaba mucho. Sí me acuerdo una historia muy interesante. Él le tenía fobia a las serpientes y habíamos comprado una serpiente de goma. La dejamos en el piso, en la casa, y se asustó tanto que fue una de las pocas veces que me retó mucho. Gritaba.
—¿Gustavo te retaba?
—Gustavo retaba, sí. Pero también tranqui. Más que nada por el colegio: si nos iba mal, iba a charlar con los profesores y esas cosas.
—¿Y Marisa?
—Marisa reta. Reta en serio (risas). Pero la amamos.
—Marisa ha sido la de los límites.
—Sí, Marisa es la de los límites.
—¿Y quién era el que estaba cuando de noche había una pesadilla?
—Gustavo, que era el que vivía con nosotros cuando Ricky no estaba. Una vez me levanté asustado porque había tenido una pesadilla y me sentía solo. Fui al cuarto de Gustavo y lo abracé. Me desbloqueaste ese recuerdo.
—¿Cómo te enteraste que con tu hermana nacieron por subrogación de vientre?
—Con mi hermana lo sabemos desde siempre. Fue natural. O sea, siempre fueron abiertamente honestos en cómo pasó: (mi papá) me dijo que quería ser padre, que fue a Los Ángeles, que alquiló un vientre, pagó un óvulo y todo eso.
—Era una época distinta. ¿Te encontraste teniéndole que explicar a alguien que vos no tenías mamá y no porque había muerto?
—A los compañeros, a los amigos. Me preguntaban sobre mis padres y entonces tenía que explicar no tengo madre, pero no es que se murió. Al principio la gente dice: “Uy, perdón”. “No, no, perdón nada. No se murió ni nada. Solamente, nací sin madre”. Conozco gente nueva que no me conoce, de otros países o lo que sea, y cuando cuento que tengo un padre, nada más: “¿Y tu madre?”. “No, no, es que no tengo directamente. No nació. Nací sin madre”.
—¿En algún momento quisiste averiguar quién fue la gestante, quién donó el óvulo?
—Sé quién fue la gestante; no sé quién fue la donante de óvulo y no sé si hay registro de eso en algún lado.
—¿Con la gestante te contactaste?
—No, no. Pero convivió con mi padre, entonces tengo imágenes y me han contado cosas, todo.
—Nunca fue un tema para ustedes.
—No, nunca.
—Tu viejo fue muy avanzado en ese sentido.
—Sí.
—Y también muy criticado por algunos.
—Sí, lo vi. Y también vi que los que lo criticaron, después hicieron lo mismo.
—¿Quiénes?
—Ah, no sé... (risas). El que le quepa la bota, que se la ponga.
—¿Te enoja cuando ves algo de las críticas que, en algún momento, recibió tu papá?
—No, porque ¿sabés de qué me he dado cuenta? Mucha gente que lo ha criticado en vida, ahora pasa por una situación lamentable en sus vidas. No es por ser malo ni nada, pero siento que el karma existe. Mi viejo no era malo: él abrazaba la idea de ser bueno con todo el mundo. Y veo que gente que realmente lo mataba en la televisión, hoy en día está en una situación que no es favorable para ellos. El karma.
—Cuando lo conocimos a tu papá, él quería ser famoso. ¿A vos alguna vez te interesó ser famoso?
—No. Me interesa ser conocido, no famoso. Y ser conocido para darle algo a la gente: un mensaje de apoyo de que todo va a estar bien, de que todo pasa, de que nada es tan grave.
—Con los dos hechos que mencionabas antes, las muertes de tu papá y de Gustavo, ¿tuviste que crecer muy de golpe?
—Sí. Si hoy me pasa algo grave, no puedo dejar de pensar que ya viví lo más grave que me podría haber pasado. Entonces, en un punto me deja tranquilo.
—Habrá sido muy doloroso estar en tu casa con un amigo y enterarte lo que pasó con Gustavo.
—Pasé por muchas etapas: la del enojo, la de no aceptarlo. Hoy es como que ya lo tengo bastante aceptado. Bueno, bastante no: lo tengo 100% aceptado.
—¿Te enojaste mucho con él?
—Sí, sí. Me enojé mucho.
—¿Lo viviste como un abandono?
—Lo viví como… Él le tenía mucho miedo al Alzheimer, que su madre lo tuvo. Esa noche fui a su cuarto repetidas veces a abrazarlo y a decirle que lo quería mucho. Y después me dolía el hecho de haber ido a estar con él y que aun así haya tomado esa decisión.
—¿Entendés que Gustavo estaba enfermo y que vos no podías hacer nada distinto?
—Sí. De hecho, antes de que pase lo que pasó, escuché que se acercaba a mi cuarto y se quedó esperando afuera, un tiempo. Yo me estaba cambiando, después de bañarme, y estaba esperando que entre a ver qué me decía. Escucho que se va, y ahí ya no lo escucho más. Dije: “Qué raro, me quería decir algo y al final, no”. Después me enteré lo que pasó.
—¿Ya pudiste amigarte con Gustavo y recuperar todo lo lindo?
—Sí, sí.
—Tú hermana, ¿quién es para vos?
—La persona más importante de mi vida.
—¿Cuánto se pelean?
—Mucho (risas).
—¿Y por qué se pelean?
—Porque tenemos visiones distintas de las cosas. Ella está mucho con sus temas, modelando, en las redes sociales, y yo le quiero dar una opinión personal pero no lo permite. Es tajante.
—Y... si no lo pidió, no lo pidió.
—No, obvio. Está en todo su derecho de no escucharme. Pero es como mi viejo.
—¿Es igual a tu papá?
—Igual.
—¿Es más parecida a tu papá que vos?
—En la manera de enojarse, sí.
—Los dos viven solos. ¿Vos te ocupás de las cosas de tu casa o se ocupa Marisa?
—Sí, me ocupo. Marisa también me ayuda un poco, pero como ella se divide entre la casa de mi hermana y la mía, el desayuno me lo hago solo. Sí me deja comida porque cocinar me cuesta bastante.
—A Marisa la seguís eligiendo en tu entorno.
—Es una madre para mí. Ella siempre estuvo ahí, para cubrir cosas. Cuando me pasa algo, levanto el teléfono y es a ella a la que llamo. Y siempre está. Es la que se banca cagarme a puteadas cuando tiene que hacerlo. Es la que se banca todo, como estresarse por mis problemas y solucionármelos.