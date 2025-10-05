Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial, se refirió a la detención de la mediática en diálogo con El Diario de Mariana y dio detalles sobre cómo se encuentra la influencer mientras enfrenta una causa judicial.
"Está destruida": el abogado de Morena Rial habló de su detención
Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial, se refirió a la detención de la mediática y dio detalles sobre cómo se encuentra la influencer
Durante la entrevista, Mariana Fabbiani le preguntó: “¿Ella está arrepentida de lo que pasó? ¿Crees que está tomando conciencia de por qué está en esta situación?”. Cipolla respondió con franqueza: “Sí, obvio, ella está destruída. Le permitieron tener un teléfono, dentro de la provincia de Buenos Aires es legal”, dejando entrever que la joven atraviesa un momento complicado, pero que mantiene ciertos derechos dentro del penal.
El letrado también contó cómo planea protegerla durante su tiempo en prisión: “Uno le puede pedir a un cliente preso: ‘fijate que va a ir tal persona…’, así se maneja normalmente. Yo soy abogado penalista, defiendo infinidades de personas que están privadas de la libertad o no, y tranquilamente puedo llamar a cualquiera que esté ahí y pedirle”, aseguró, destacando que mantiene el control y la asistencia necesaria para que Morena esté acompañada mientras se resuelve su situación judicial.