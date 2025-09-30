Uno Entre Rios | Escenario | Pedro Aznar

Pedro Aznar celebra 50 años de música y se reencuentra con Paraná

El domingo 16 de noviembre, el Teatro 3 de Febrero abrirá sus puertas para recibir a Pedro Aznar en el marco de la gira “Pedro Aznar 5.0 – 50 años de música”

30 de septiembre 2025 · 13:15hs
El domingo 16 de noviembre a las 21, el Teatro 3 de Febrero (25 de Junio 54) abrirá sus puertas para recibir a Pedro Aznar en el marco de la gira “Pedro Aznar 5.0 – 50 años de música”. Se trata de una propuesta que reúne cinco décadas de canciones y que el propio artista definió junto a su público a través de las redes sociales.

Este segundo capítulo del tour recorre clásicos que marcaron generaciones y suma nuevas composiciones, en un concierto que atraviesa tiempo y estilos con el estilo que distingue al músico.

La Ingobernable Belleza del Barro

La Hendija abre sus puertas a "La Ingobernable Belleza del Barro"

Dúo Bulos Martínez 

El dúo Bulos Martínez trae música litoraleña al Almacén de los 33

Aznar es uno de los creadores más influyentes de la escena argentina. Fue parte de grupos clave como Madre Atómica, Alas, Serú Girán y el Pat Metheny Group, con el que obtuvo tres premios Grammy. A lo largo de su camino compartió escenarios y grabaciones con referentes como Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Fito Páez, Caetano Veloso, Lila Downs, Roger Waters y Shakira, entre muchos otros.

Entradas

Las localidades están disponibles en tickea.com.ar y en la boletería del Teatro 3 de Febrero. Quienes compren online con tarjetas del Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe cuentan con la posibilidad de pagar en 3 o 6 cuotas sin interés.

