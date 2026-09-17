El operativo se realizó en inmediaciones de calles Pascual Palma y Alem. En la mochila térmica de delivery tenía el ladrillo de marihuana y una pizza.

Un operativo de la Policía de Entre Ríos terminó con un joven detenido este jueves por la tarde en Paraná , luego de que los efectivos localizaran casi un kilo de marihuana que era trasladado en una mochila térmica de delivery. El procedimiento se concretó en inmediaciones de Pascual Palma y Alem y se inició a partir de una comunicación telefónica que advertía sobre una presunta entrega de estupefacientes.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y de la División Antidrogas. Según se informó, el aviso recibido aportó algunas características sobre la persona que supuestamente realizaría la entrega, por lo que los agentes desplegaron un operativo en la zona para intentar localizarla.

El sospechoso finalmente fue identificado en el sector señalado. Ante esta situación, los funcionarios comunicaron lo ocurrido a la fiscal de turno, Carolina Guzmán, quien gestionó ante el juez de Garantías la autorización correspondiente para requisar sus pertenencias. La orden fue concedida verbalmente y luego intervino personal de Criminalística para realizar las tareas vinculadas con la preservación de posibles elementos de prueba.

La droga estaba dentro de una mochila de delivery

Detenido en Paraná tras verificar que llevaba casi un kilo de marihuana

Durante la requisa, los efectivos encontraron en el interior de la caja térmica un paquete compacto que contenía marihuana. El estupefaciente estaba junto a una pizza, según detallaron fuentes policiales. La sustancia fue sometida en el lugar a un test orientativo de campo, que arrojó resultado positivo.

Posteriormente se realizó el pesaje y se estableció que el paquete contenía cerca de un kilogramo de marihuana. Además, durante el procedimiento fueron secuestrados un teléfono celular y dinero en efectivo que llevaba consigo el joven.

Desde la fuerza señalaron que al momento de iniciar el operativo no se contaba con información precisa sobre la modalidad que utilizaría la persona buscada para concretar la presunta entrega. Tampoco se conocía inicialmente quién sería el destinatario de la sustancia.

Gerardo Cornejo, jefe de Antidrogas, explicó que el procedimiento pudo avanzar a partir de la información aportada mediante la comunicación telefónica. Con los datos disponibles, los agentes realizaron el despliegue en el lugar indicado y lograron detectar al sospechoso.

Quedó detenido y continúa la investigación

El procedimiento contó con la presencia de dos testigos durante la requisa y el secuestro de los elementos, como parte de las medidas adoptadas para documentar la intervención.

Por disposición de la Fiscalía y del Juzgado de Garantías, el joven quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia. De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, tiene entre 20 y 26 años y reside en la zona sur de Paraná.

La investigación continuará bajo las directivas de la fiscalía interviniente. Entre las medidas previstas se encuentra el análisis del teléfono celular secuestrado, además de las pericias y diligencias que permitan establecer el origen de la marihuana y determinar a quién estaba destinada.

Desde Drogas Peligrosas destacaron, además, la importancia de la información recibida para activar el procedimiento. El llamado permitió orientar el despliegue policial hacia un punto determinado y concretar la identificación del sospechoso, que terminó detenido con la sustancia en su poder.