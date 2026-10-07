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El poncho catamarqueño que acompañó a La Sole en la despedida de Messi

Soledad Pastorutti, La Sole, cantó este martes 6 de octubre en el Monumental, en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ante su público, y eligió para la ocasión un poncho catamarqueño

7 de octubre 2026 · 09:53hs
El poncho catamarqueño que acompañó a La Sole en la despedida de Messi

Catamarca estuvo presente en una noche histórica para el fútbol argentino. Soledad Pastorutti cantó este martes 6 de octubre en el Monumental, en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ante su público, y eligió para la ocasión un poncho catamarqueño que había recibido como regalo durante su última visita a la provincia.

De la Fiesta del Poncho al Monumental con La Sole

La prenda tiene una historia que comenzó pocos meses atrás, en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026. Se trata del poncho bandera realizado por los artesanos catamarqueños Graciela Carrasco y Ramón Baigorría, que La Sole recibió durante la tercera luna del festival, el domingo 19 de julio. En aquella oportunidad, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, Daiana Roldán, le entregó la pieza como reconocimiento por su participación en la edición número 55 de la tradicional celebración.

Aquella noche, la cantante regresó al Escenario Mayor para celebrar sus 30 años de trayectoria y ofreció un repertorio que incluyó clásicos como “El tren del cielo”, “A Don Ata” y “Propiedad privada”. También compartió un momento especial con el artista catamarqueño Agustín Isasmendi, exparticipante de La Voz Argentina, con quien interpretó “Paisaje de Catamarca”. La programación de esa jornada también tuvo entre sus figuras a Karina.

Menos de tres meses después, aquel regalo volvió a escena, pero esta vez en uno de los momentos más emotivos del año para el fútbol argentino. La Sole lució el poncho durante su presentación en el Monumental, donde acompañó con su música la despedida de Messi de la Selección Argentina.

Así, una pieza creada por dos artesanos catamarqueños recorrió el camino desde la Fiesta del Poncho hasta uno de los escenarios más importantes del país. El trabajo de Carrasco y Baigorría quedó ligado a una noche histórica y llevó, a través de La Sole, una expresión de la identidad cultural de Catamarca a la despedida del capitán argentino.

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La Sole Messi Poncho Monumental
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