Cada 21 de noviembre se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre la Anafilaxia, una reacción alérgica grave que puede poner en riesgo la vida.

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre la Anafilaxia, el Ministerio de Salud de Entre Ríos destaca la importancia de reconocer los síntomas, identificar los posibles factores desencadenantes y conocer cómo actuar ante una emergencia.

La médica especialista en Alergia e Inmunología, María Cecilia Cavallo, explicó que "la anafilaxia es la forma más grave de reacción alérgica y puede afectar simultáneamente distintos órganos y sistemas del cuerpo". Entre sus manifestaciones más frecuentes mencionó la hinchazón, picazón, urticaria o sarpullido en la piel, dificultad para respirar, palpitaciones, mareos y náuseas o vómitos con dolor abdominal súbito. Los síntomas suelen aparecer pocos minutos después del contacto con el desencadenante, aunque también pueden demorar algunas horas, pero es menos frecuente.

Entre los factores que pueden provocar una reacción anafiláctica se encuentran determinados alimentos, como leche, huevo, maní, frutos secos, pescados y mariscos; picaduras de insectos, como abejas, avispas y hormigas; medicamentos, entre ellos antiinflamatorios y antibióticos; y el contacto con látex, presente en algunos guantes, globos y materiales sanitarios.

Las recomendaciones desde Salud

En cuanto a la prevención, la especialista indicó que es importante identificar y evitar los desencadenantes, informar sobre los antecedentes de alergias al entorno familiar, escolar y sanitario, y contar con indicaciones médicas para responder ante una eventual reacción. Frente a síntomas compatibles con anafilaxia, es fundamental solicitar asistencia médica de urgencia. La adrenalina intramuscular constituye el tratamiento de primera elección y su administración temprana resulta clave para evitar una reacción fatal, la adrenalina salva vidas .

Asimismo, la Ley Provincial Nº 11.242 Matías Colaprete establece un sistema de prevención, identificación temprana y atención de urgencia ante reacciones alérgicas graves. La normativa dispone protocolos de aplicación obligatoria en establecimientos de salud e instituciones educativas, deportivas, recreativas y comunitarias.

En este marco, se desarrollan capacitaciones destinadas a trabajadores de la salud, de instituciones educativas y público en general sobre el Protocolo de Anafilaxia Cero en Entre Ríos. La iniciativa busca fortalecer los conocimientos y las herramientas para reconocer estas reacciones y actuar oportunamente ante una emergencia.

Asimismo, como parte de su implementación, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Modernización de la provincia, se presentó el sitio web de la Ley Matías Colaprete, una plataforma que reúne información para reconocer los síntomas, conocer cómo actuar y consultar los protocolos oficiales. Además, permite generar una credencial personal con código QR para facilitar el acceso a información médica relevante ante una situación de urgencia. El sitio está disponible en www.entrerios.gov.ar/leymatiascolaprete.