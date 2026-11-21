Entre Ríos presentó su cultura, turismo y producción regional en una nueva edición de la Noche de las Casas de Provincia, en Buenos Aires.

Entre Ríos mostró su cultura y producción en la Noche de las Casas de Provincia

La Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires, fue escenario de una propuesta que combinó música, danzas tradicionales, turismo y degustaciones regionales. El gobernador Rogelio Frigerio participó del encuentro, que convocó a visitantes interesados en conocer la identidad y las propuestas de la provincia.

La actividad se realizó este jueves en el marco de una nueva edición de la Noche de las Casas de Provincia, organizada por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales (Confedro), con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Bajo el lema “Recorré el país en una noche”, las representaciones provinciales compartieron sus atractivos y tradiciones. Frigerio estuvo acompañado por el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, y el titular de la Casa de Entre Ríos, José Mouliá.

Entre Ríos mostró su cultura y producción en la Noche de las Casas de Provincia

Durante la jornada, el mandatario destacó la posibilidad de acercar la oferta entrerriana al público de Buenos Aires y vinculó la iniciativa con el lanzamiento de la temporada de verano, bajo el lema “Friendly por naturaleza”. Por su parte, Colello resaltó los atractivos vinculados a los ríos, las termas, la pesca, los deportes náuticos y la vitivinicultura.

Música, danza y sabores de la provincia

La programación incluyó la interpretación de los himnos nacional y provincial, una representación histórica del Palacio San José y espectáculos de chamamé y música litoraleña. También participaron el Carnaval de Gualeguay, el Ballet Alemán Unser Jugend y artistas de distintos puntos de Entre Ríos. La propuesta se completó con muestras artísticas, exhibiciones de automovilismo y espacios de promoción de las microrregiones turísticas. Los visitantes pudieron degustar quesos, mieles, nueces pecán, vinos, gin y jugos regionales.

Además, quedó inaugurado el Mercado Regional Entre Ríos en Casa, destinado a exhibir y comercializar artesanías, alimentos, publicaciones y productos de emprendedores entrerrianos. La participación permitió mostrar en Buenos Aires la diversidad cultural y productiva de Entre Ríos, además de fortalecer la difusión de sus destinos turísticos y generar vínculos con representantes diplomáticos y visitantes de otros países.