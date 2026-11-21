Paraná trajo el Oro de los Argentina Spirits Awards 2026. Se trata de la máxima categoría de medallas otorgadas en la competencia.

Un limoncello elaborado en Paraná ganó la medalla Gran Oro en Argentina Spirits Awards 2026.

IL TEGGIANESE, un limoncello premium argentino producido por la familia Ragone en la ciudad de Paraná, obtuvo la medalla GRAN ORO en Argentina Spirits Awards 2026, certamen de bebidas espirituosas y destilados, celebrado en Mendoza.

Se trata de la máxima categoría de medallas otorgadas en la competencia, cuyo proceso de evaluación se realiza mediante catas a ciegas, con la participación de jurados nacionales e internacionales y siguiendo criterios técnicos internacionales.

Este reconocimiento destaca la calidad de un producto elaborado en Paraná, que logró alcanzar una de las máximas distinciones en una competencia especializada.

Coctelería paranense

IL TEGGIANESE es una marca argentina de raíces italianas, desarrollada y producida por la familia Ragone, cuyos antepasados llegaron desde Teggiano, Salerno una localidad del sur de Italia.

El producto cuenta con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), mientras que la marca IL TEGGIANESE® se encuentra registrada ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Actualmente, la marca está apostando a una nueva forma de disfrutar el limoncello, impulsando su incorporación a la coctelería contemporánea, una tendencia que viene ganando protagonismo en diferentes partes del mundo.

En países como Italia, Reino Unido, Estados Unidos ,Países Bajos y Australia, el limoncello está adquiriendo una renovada presencia en la coctelería, ampliando su consumo más allá del tradicional digestivo italiano.

Esta evolución incluye desde cócteles refrescantes como el Limoncello Spritz y el Limoncello Tonic hasta preparaciones más sofisticadas y creaciones de autor, que exploran la versatilidad del licor de limón.