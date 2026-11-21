El capitán del Xeneize habló luego de alzar la Copa Sudamericana. "Desde que me fui pensaba en esto", aseguró el volante central.

La consagración de Boca en la Copa Sudamericana significó una emoción enorme para Leandro Paredes. El capitán del Xeneize, una de las grandes figuras del equipo, fue partícipe del triunfo 2-0 sobre Atlético Mineiro que cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales y no pudo contener la emoción.

"Este título entra entre los más importantes de mi carrera. Sin duda. Por lo que significa para mí este club, por lo que significa volver a ganar un título internacional después de mucho tiempo después de todo el esfuerzo que hicimos. Estoy feliz y orgulloso de ser parte de este grupo" , declaró el volante, que pegó la vuelta desde Europa a mediados de 2025.

Leandro Paredes, tras un nuevo título con Boca: "Entra entre los más importantes de mi carrera".

"Desde el día que me fui pensaba en esto. Tenía la ilusión de volver, de devolver con títulos todo el cariño que me da la gente. Tengo solo palabras de agradecimiento", prosiguió. "Ojalá podamos seguir de esta manera, dándoles alegrías. Quiero agradecer a este grupo porque da hasta lo que no tiene por darles alegría y hoy la gente está feliz", concluyó.

El futbolista de la Selección Argentina manifestó su deseo de seguir levantando títulos: ya campeón de la tabla anual y de la Sudamericana, ahora va por la Copa Argentina, donde enfrentará a Platense en la final, y por le Torneo Clausura, donde enfrentará este miércoles en La Bombonera a Independiente Rivadavia por los octavos de final. Además, se aseguró jugar la Recopa Sudamericana en febrero ante el vencedor de la Copa Libertadores.

Leandro Paredes se descompensó tras la victoria de Boca

Leandro Paredes salió reemplazado a los 13 minutos del segundo tiempo y, producto del intenso calor, le bajó la presión y fue abanicado por sus compañeros en el banco de suplentes. Más tarde, mientras hablaba con la prensa en zona mixta, volvió a desmayarse frente a las cámaras. Desde el cuerpo médico brindaron tranquilidad.

Arruabarrena llenó de elogios a Paredes

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca, se refirió a la descompensación de Leandro Paredes y lo llenó de elogios como líder. "Se sentía mareado en el final del primer tiempo. En el entretiempo mejoró pero en el segundo tiempo le costaba, pidió el cambio y ahora me enteré que también le había agarrado un bajón", explicó. "Es un líder positivo. Todas las cosas que ha ganado y en el vestuario es uno más. Siempre busca lo mejor para el equipo y después en el campo es crack. Puede haber muchísimos líderes pero si no es positivo no te sirve y este tipo está siempre en lo que necesitás", cerró.