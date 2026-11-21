En el Stade de France, Les Blues se quedaron con el triunfo por 45-17 frente al conjunto argentino en el cierre de la primera fase del Nations Championship.

Francia se enfrentó a Los Pumas este sábado en el Stade de France, en el cierre de la primera fase del Nations Championship. Les Blues se quedaron con el triunfo por 45-17 frente al conjunto argentino en Saint-Denis. Hollie Davidson, de Escocia, fue la árbitra del encuentro.

Durante la salida de los equipos al campo de juego, Julián Montoya y Antoine Dupont encabezaron la caminata junto a Santiago, el hijo de Federico Martín Aramburú, a quien acompañaron tomados de la mano. Francia fue efectivo en el inicio con un try de Mickaël Guillard tras un scrum, y Kalvin Gourgues acertó la conversión para establecer el 7-0 ante Los Pumas. Poco después Bautista Delguy salió lesionado e ingresó en su lugar Rodrigo Isgró.

En los primeros 15 minutos, Los Pumas sostuvieron la ofensiva y encontraron su recompensa con un try de Justo Piccardo. Tomás Albornoz convirtió la jugada y estableció la igualdad 7-7. En ese tramo, Boris Wenger dejó el campo por el protocolo de evaluación por lesión en la cabeza (HIA) y Mayco Vivas ingresó en su lugar. Poco después, el apertura argentino aprovechó un penal para adelantar al equipo por 10-7.

Francia goleó a Los Pumas por la Nations Championship

Francia recuperó la iniciativa con un try de Peato Mauvaka en el ingoal argentino. Kalvin Gourgues completó la jugada con la conversión y el seleccionado francés volvió a quedar arriba por 14-10.

En la segunda parte, Matthieu Jalibert frenó el avance y habilitó a Gourgues, quien encontró el espacio y ganó en velocidad para apoyar un try, luego fue efectivo en la conversión y Francia amplió la diferencia a 21-10. La defensa argentina evitó una nueva amenaza de Les Bleus cuando Justo Piccardo tackleó a Aaron Grandidier Nkanang y lo empujó fuera del campo antes de que la acción pudiera avanzar. Poco después, Mayco Vivas recibió una sanción.

Con el paso de los minutos, a Los Pumas les resultó difícil recuperar el protagonismo de una primera parte más equilibrada. Francia aprovechó los espacios defensivos con una corrida solitaria de Émilien Gailleton para el 26-10, aunque Gourgues falló la conversión a los 63 minutos. Después, Vilas fue expulsado de forma directa y Tyler Duguid, con la conversión de Gourgues, llevó el resultado a 33-10 antes de otro try francés que selló el 38-10, cuando el conjunto argentino ya no logró controlar el desarrollo.

En el cierre del encuentro, Pablo Matera interceptó la guinda cerca del ingoal francés y apoyó para reducir la diferencia. Tomás Albornoz completó la acción con la conversión de zurda, que dejó el marcador final en 38-17. Francia mantuvo la intensidad hasta el final y Louis Bielle-Biarrey apoyó un nuevo try. Gourgues acertó la conversión para sellar la goleada en París por 45-17.

Francia goleó a Los Pumas por la Nations Championship

Francia pasó por arriba a Los Pumas.

El seleccionado francés finalizó como líder del Hemisferio Norte, con 26 puntos y una diferencia de +108. Su último partido terminó con una victoria 21-19 frente a Sudáfrica, sumado al triunfo ante Argentina, ambos resultados le permitieron sostenerse en la cima de su grupo.

Argentina ocupa el cuarto lugar del Hemisferio Sur, con 11 unidades y una diferencia de -55. Los Pumas llegaron al partido luego de vencer a Italia el sábado pasado, aunque afrontaron el duelo ante Francia con un rendimiento reciente señalado como bajo, varias lesiones y siete modificaciones en la formación titular respecto del partido anterior.

La diferencia entre ambos equipos también aparece en las tablas de posiciones. Francia supera por un punto a Inglaterra, que suma 20, mientras que Irlanda tiene 24 unidades. En el Hemisferio Sur, Sudáfrica lidera con 22 puntos, seguida por Nueva Zelanda, con 22, y Australia, con 14.

FRANCIA SACA VENTAJA

El registro entre ambos seleccionados reúne 56 partidos. Francia ganó 41 encuentros, Argentina obtuvo 15 triunfos y se produjo un empate.