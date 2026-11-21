Belgrano se quedó con el trofeo al derrotar 1 a 0 a Instituto. El Mondonguero también conquistó el certamen en la divisional Sub 20.

La Copa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) de Primera División fue para Belgrano. El Mondonguero sumó otro trofeo a sus vitrinas al derrotar 1 a 0 a Instituto gracias al gol convertido por Luis Flores a los 63 minutos. La definición se llevó adelante en el estadio Carlos Federik.