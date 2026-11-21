La Copa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) de Primera División fue para Belgrano. El Mondonguero sumó otro trofeo a sus vitrinas al derrotar 1 a 0 a Instituto gracias al gol convertido por Luis Flores a los 63 minutos. La definición se llevó adelante en el estadio Carlos Federik.
Belgrano se consagró campeón de la Copa de la LPF
Belgrano se quedó con el trofeo al derrotar 1 a 0 a Instituto. El Mondonguero también conquistó el certamen en la divisional Sub 20.
21 de noviembre 2026 · 20:07hs
Belgrano también festejó en la categoría Sub 20
El Albiceleste también festejó en la final de la Copa de la LPF, categoría Sub 20. Los juveniles de Belgrano derrotaron 1 a 0 a Universitario en el estadio Luis Renaud de Atlético Neuquén. Luca González anotó la única conquista.