Una mujer policía fue asesinada y su pareja se quitó la vida en Paraná. El trágico desenlace fue constatado la noche del viernes en Paraná, en el barrio Belgrano. La mujer fue identificada como Fedra Pratti, de 25 años, quien se desempeñaba como telefonista en la División de Videovigilancia 911. El hombre fue identificado como Johann Martínez, de 36 años y de ocupación carpintero. Los indicios indican que se trató de un femicidio seguido de suicidio.
Femicidio seguido de suicidio en Paraná: identificaron a la pareja
Una mujer policía fue asesinada y su pareja se quitó la vida en Paraná. El trágico desenlace ocurrió en el barrio Belgrano.
Los casos de Santa Fe y Salta
El mismo día, pero en Santa Fe se dio un hecho similar pero con dos policías como protagonistas: se cree que el hombre mató a su pareja en el barrio Alfonso. Ambos eran pareja y pertenecían a la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I y tenían un hijo de siete años. El femicida fue identificado como Marcelo Romero, mientras que la víctima se llamaba Romina Benítez.
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Un femicidio seguido de suicidio también se dio el jueves en Salta. Allí, Denise Gisel Viñabal, de 27 años, fue asesinada el jueves alrededor de las 14 en el Centro de Mediación que funciona en dependencias de la Municipalidad de Chicoana. Su expareja, el policía Carlos Enrique Pascal, de 32 años, le disparó en el rostro durante una instancia de mediación vinculada con las dos hijas que tenían en común, ambas menores de edad.