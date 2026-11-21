Femicidio seguido de suicidio en Paraná: identificaron a la pareja Una mujer policía fue asesinada y su pareja se quitó la vida en Paraná. El trágico desenlace ocurrió en el barrio Belgrano. 21 de noviembre 2026 · 12:21hs

Reporte 100.7 Una policía fue asesinada por su pareja, quien luego se quitó la vida en Barrio Belgrano de Paraná.

Una mujer policía fue asesinada y su pareja se quitó la vida en Paraná. El trágico desenlace fue constatado la noche del viernes en Paraná, en el barrio Belgrano. La mujer fue identificada como Fedra Pratti, de 25 años, quien se desempeñaba como telefonista en la División de Videovigilancia 911. El hombre fue identificado como Johann Martínez, de 36 años y de ocupación carpintero. Los indicios indican que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Los casos de Santa Fe y Salta El mismo día, pero en Santa Fe se dio un hecho similar pero con dos policías como protagonistas: se cree que el hombre mató a su pareja en el barrio Alfonso. Ambos eran pareja y pertenecían a la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I y tenían un hijo de siete años. El femicida fue identificado como Marcelo Romero, mientras que la víctima se llamaba Romina Benítez.

LEER MÁS: Femicidio en Santa Fe: policía asesinó a su pareja y luego se quitó la vida Un femicidio seguido de suicidio también se dio el jueves en Salta. Allí, Denise Gisel Viñabal, de 27 años, fue asesinada el jueves alrededor de las 14 en el Centro de Mediación que funciona en dependencias de la Municipalidad de Chicoana. Su expareja, el policía Carlos Enrique Pascal, de 32 años, le disparó en el rostro durante una instancia de mediación vinculada con las dos hijas que tenían en común, ambas menores de edad.