En el marco del 203º aniversario de los orígenes históricos de Villaguay, la comunidad le rindió homenaje a Crispín Velázquez con una peregrinación gaucha.

HEn el marco del 203º aniversario de los orígenes históricos de Villaguay, y tras el reciente hallazgo de la urna funeraria que contendría los restos del Brigadier General Crispín Velázquez , la comunidad le rindió homenaje con una peregrinación gaucha.

La caravana partió desde el acceso Carlos Fuertes y la Ruta Nacional 18, encabezada por una camioneta del Ejército Argentino que trasladó la urna bajo la custodia del Escuadrón Histórico “Dragones de la Muerte”, de la Policía de Entre Ríos, con asiento en Paraná. El recorrido culminó en la Plaza 20 de Noviembre, donde se realizó el acto oficial por los 203 años de nuestra ciudad.

Acompañaron la peregrinación el presidente municipal, Adrián Federico Fuertes, Bomberos Voluntarios, la Policía Montada, vecinos y vecinas, y las agrupaciones gauchas Crispín Velázquez, Argentina Mía, La Yunta, Don Félix, El Cimarrón, Independencia y Hombres a Caballo.

Las autoridades que participaron en el homenaje a Crispín Velázquez.

Durante la ceremonia, el escritor, historiador y referente cultural de Entre Ríos, Roberto Romani, dedicó unas emotivas palabras y lo vivido en el acto lo reflejó en Facebook.

“Evocamos la epopeya escrita a puro coraje por el noble guerrero de nuestros montieles, que murió a los 70 años en su estancia de Palmas Altas, después de acompañar al general Justo José de Urquiza en numerosas campañas militares, que permitieron la visibilización del espíritu federal y abrir caminos en pos de la definitiva organización de la patria. Cuando las primeras sombras anunciaban la noche en calma, los Dragones de la Muerte, que habían custodiado los restos de Crispín, trasladaron la urna a la Jefatura de Policía de Villaguay, mientras las familias comentaban con alegría los recientes sucesos. Aparecieron estrellitas dichosas en el cielo cercano y una brisa fresca acarició las almas nativas, al término de las emociones compartidas. Porque un día volvió Crespín. Y ya no hubo silencios que impidieran la canción del gaucho querido. Después de los abrazos, todos celebramos las albricias del pago. Y como nos enseñaron allá lejos “Pocho” Vittori y Víctor Velázquez, dibujamos con alegría una bandera de júbilo, para honrar la memoria del jaguar altivo”, manifestó.

Luego expresó: “Señor de las Palmas Altas que al frente de tus lanceros, fuiste incendiando ceibales con el fuego de tus sueños. Los montes de Villaguay te vieron guapear parejo, con la luna de tu lanza iluminando el sendero. General Crispín Velázquez, lancero de monte adentro, tu banderín de pelea sigue flameando en el tiempo. Los ceibos del Gualeguay florecen en los pañuelos”.

El hallazgo de sus restos

El descubrimiento de los restos de Crispín Velázquez se había conocido el lunes 16 de noviembre, cuando se informó sobre la aparición de una urna funeraria en el denominado “Cementerio de los Benítez”, ubicado en un establecimiento rural del Distrito 5° del departamento San Salvador, propiedad de Eduardo Marsó.

En el lugar se encontraron las ruinas del único panteón del antiguo cementerio. En su interior estaba la urna con una placa que señalaba: “Crespín Velázquez, aquí descansan los restos que falleció el 29 de abril de 1862 a los 70 apos. Su esposa e hijos le dedican este humilde recuerdo”.

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Tras conocerse el hallazgo, una comisión encabezada por el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, junto con el licenciado Roberto Romani y el doctor Miguel Ángel Federik, integrantes de la Comisión de Reivindicación Histórica, visitó el establecimiento para constatar la situación.

También participaron el secretario de Cultura, Gobierno y Educación, Florencio Montiel, integrantes de las áreas municipales de Cultura y Prensa y Comunicación,y trabajadores del establecimiento rural. Los restos quedaron bajo custodia policial en Villaguay hasta que se disponga de un espacio adecuado para su resguardo definitivo.

Un caudillo entrerriano

Crispín Velázquez fue uno de los principales jefes de caballería y uno de los hombres de mayor confianza del general Justo José de Urquiza en el centro de Entre Ríos. Durante su trayectoria militar comandó tropas provinciales en distintas campañas y tuvo participación en los acontecimientos que marcaron la organización nacional. Alcanzó el grado de Brigadier General y fue el primer jefe de la Comandancia de Villaguay.