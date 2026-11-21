Tras la consagración de Boca en la Copa Sudamericana en Barranquilla, el mediocampista Leandro Paredes se descompensó en plena entrevista.

Tras la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana en Barranquilla, el mediocampista Leandro Paredes se descompensó en plena entrevista y tuvo que ser atendido por los médicos. Por fortuna, se encuentra estable y está acompañado de su familia.

El capitán del equipo fue reemplazado a los 12 minutos del segundo tiempo por el mismo motivo y, en su lugar, ingresó Tomás Belmonte. Al salir, se tiró en el suelo y comenzó a ser abanicado por sus compañeros.

SUSTO EN BARRANQUILLA CON #PAREDESEl capitán de #Boca se descompensó mientras dialogaba en zona mixtaLuego del episodio, se retiró de la nota por sus propios medios https://t.co/3Qpo0RqhkY — doble amarilla (@okdobleamarilla) November 22, 2026

El Vasco Arruabarrena habló sobre su salud y confirmó que está bien: "Lo crucé, es verdad que terminando el primer tiempo tuvo unbajón. Estaba mareado, en el entretiempo mejoró, pero 10 minutos, pero le costaba trasladarse a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio. Es su líder positivo. En el vestuario es uno más".

Cabe destacar que en Barranquilla, Colombia, la temperatura estuvo por encima de los 30° en la previa, durante y post partido. La sensación térmica se mantuvo alta y el desgaste de los jugadores fue superior.