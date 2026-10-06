Lionel Messi, emocionado en su despedida: "Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta"

Después del triunfo ante Benín, frente a más de 80 mil personas, Lionel Messi tomó el micrófono y brindó un discurso cargado de emoción.

Lionel Messi, emocionado: "Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta".

Lionel Messi tuvo este martes la despedida que nadie quería que llegara. El capitán de la Selección Argentina disputó su último partido con la camiseta Albiceleste en el Monumental y cerró una historia de más de 20 años con un triunfo 3-0 sobre Benín. Después del encuentro, frente a más de 80 mil personas, tomó el micrófono y brindó un discurso cargado de emoción.

El resultado fue importante, pero quedó en un segundo plano. La verdadera noticia de la noche fue el adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina. El rosarino volvió a ponerse la camiseta número 10 por última vez en el Monumental y se marchó con un gol de penal, después de que Nicolás Otamendi y Nicolás Paz marcaran los otros dos tantos de la victoria.

El final tuvo todos los ingredientes de una despedida inolvidable. El estadio colmado, las lágrimas de Messi y Lionel Scaloni durante la previa, las ovaciones constantes y el reconocimiento de los hinchas acompañaron los últimos minutos del mejor jugador de la historia de la Selección.

Cuando terminó el partido, Messi se quedó unos instantes sobre el campo de juego. Sabía que tenía que hablar. Frente a las tribunas repletas, tomó el micrófono y expresó todo lo que significaba para él dejar de vestir la camiseta argentina.

“Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones. No queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta por más de 20 años”, comenzó el capitán.

“Me gustaría venir toda la vida”, dijo Lionel Messi

Messi recordó todo lo que atravesó durante su extensa trayectoria con la Selección. Desde los primeros años, cuando tuvo que soportar críticas y derrotas dolorosas, hasta la etapa gloriosa que terminó con la conquista de los títulos más importantes.

“Hasta en los peores momentos tuvimos que luchar, pelear, dar el máximo, querer estar siempre”, señaló. Y dejó una de las frases más fuertes de la noche: “Les juro que me gustaría venir toda la vida. Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar”.

La emoción fue evidente. Messi había esperado durante años para vivir una etapa como la que finalmente consiguió junto a sus compañeros. Después de perder finales y atravesar momentos muy difíciles, consiguió darle a la Argentina la Copa América, la Finalissima y el Mundial.

Ahora, después de más de dos décadas, decidió cerrar su ciclo.

“Es el día más triste de mi carrera”

El capitán reconoció que la despedida representa un momento especialmente doloroso.

“Es el día más triste de mi carrera”, afirmó.

Messi aseguró que extrañará vestir la camiseta argentina y representar al país dentro de una cancha.

“Los voy a extrañar, voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de su lado”, expresó ante la multitud.

La frase refleja el cambio de rol que comenzará a partir de ahora. Messi dejará de ser el líder dentro del campo de juego, pero seguirá vinculado emocionalmente con una Selección que marcó su vida.

Durante años fue el futbolista sobre el que se apoyó el equipo nacional. Fue capitán, referente y principal figura en cada competencia. A partir de ahora, seguirá alentando desde afuera.

Un mensaje para el futuro de la Selección

En su discurso, Messi también dejó un mensaje para las nuevas generaciones y para quienes continuarán defendiendo la camiseta argentina.

El rosarino advirtió que vendrán momentos difíciles y pidió acompañar al equipo más que nunca.

“Van a venir momentos duros y ahí tenemos que estar acompañando más que nunca”, sostuvo. Además, recordó una de las últimas charlas que mantuvo con sus compañeros y destacó la importancia de mantener la unión dentro del plantel.

“En la última charla les dije que para conseguir objetivos hay que hacer grupos fuertes y unidos”, contó.

En ese sentido, Messi pidió que el equipo mantenga la identidad que lo llevó a conquistar los grandes títulos de los últimos años.

“Hay gente que quiere ver mal a la Selección”, afirmó. Su mensaje apuntó directamente a la necesidad de acompañar a los futbolistas que continuarán con el proceso iniciado hace varios años bajo la conducción de Scaloni.

También habló del Mundial

Messi tuvo tiempo para referirse al último Mundial y a aquella final que quedó marcada para siempre en la historia de la Selección.

El capitán aseguró que “no pasó nada raro” en la definición y volvió a destacar el apoyo de los hinchas argentinos.

"Siempre somos locales en todos lados”, sostuvo.

La relación entre Messi y el público argentino cambió definitivamente con el paso de los años. El futbolista que alguna vez fue cuestionado por una parte de los hinchas terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos deportivos de la historia del país.

El Monumental fue una demostración de ese vínculo.

Más de 80 mil personas fueron a despedirlo y cada toque de pelota durante el partido fue acompañado por una ovación.

El cierre junto a Scaloni

La despedida también tuvo como protagonista a Lionel Scaloni. El entrenador, que acompañó a Messi durante la etapa más gloriosa de la Selección, no pudo ocultar la emoción desde antes del comienzo del encuentro. Las imágenes del técnico y del capitán durante el himno fueron uno de los momentos más conmovedores de la noche.

Juntos atravesaron una etapa que comenzó con dudas y terminó en la cima del fútbol mundial.

Scaloni encontró la manera de construir un equipo alrededor de Messi, mientras el rosarino consiguió finalmente disfrutar de una Selección que dejó atrás las frustraciones del pasado.

El abrazo entre ambos después del partido fue otra de las postales de una noche histórica.