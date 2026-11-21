Un joven de 23 años fue detenido este sábado por la mañana en la ciudad de Colón, luego de protagonizar un episodio que incluyó agresión física.

El episodio ocurrió este sábado por la mañana en calle Presidente Perón de Colón. El conductor, de 23 años, fue aprehendido por la Policía luego de protagonizar una fuga que terminó con una colisión contra una camioneta. El test de alcoholemia dio positivo.

Un joven de 23 años fue detenido este sábado por la mañana en la ciudad de Colón, luego de protagonizar un episodio que incluyó una presunta agresión física a un automovilista, un intento de fuga y un choque contra otro vehículo. El conductor circulaba bajo los efectos del alcohol, según confirmó el test de alcoholemia realizado durante el procedimiento policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 7, en calle Presidente Perón, entre Paysandú y Lima. La intervención policial comenzó a partir del llamado de un automovilista que circulaba en una Ford Ranger por la ex Ruta 26 y advirtió que un Volkswagen Gol gris se desplazaba de manera zigzagueante.

Agresión

Al llegar a una intersección semaforizada, los efectivos observaron que el conductor de la camioneta que había realizado el aviso estaría siendo agredido por un grupo de jóvenes.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos subieron al Volkswagen Gol e intentaron escapar. Durante la maniobra, el vehículo chocó contra una Toyota Hilux conducida por un hombre de 30 años.

Los policías lograron reducir al conductor del Gol e identificar a otros dos jóvenes que lo acompañaban, mientras que un tercer ocupante consiguió escapar.

Por disposición de la fiscal auxiliar, doctora Noelia Batto, el conductor de 23 años quedó aprehendido. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica e Inspección Municipal para realizar las actuaciones correspondientes.

Finalmente, el test de alcoholemia practicado al joven arrojó resultado positivo, por lo que también se dispuso la retención preventiva del automóvil.