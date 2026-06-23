Murieron aplastados 71 hinchas boquenses y otros 113 son heridos en la Tragedia de la puerta 12 del estadio Monumental, en el partido que River y Boca

Un día como hoy pero de 1968 se produjo la tragedia de la Puerta 12 en la cancha de River. Se trata del hecho más dramático jamás ocurrido en un estadio en el país, ocurrió a la salida de un 0 a 0 entre River y Boca. Los hinchas xeneizes que avanzaban por la Puerta 12, una de las vías de acceso y egreso a las tribunas, se amontonaron: no había una salida abierta. La avalancha humana provocó 71 muertes y 113 heridos. En aquel momento la AFA y los clubes armaron un fondo colectivo para resarcir a las víctimas y no prosperó una causa judicial que procesó a dos directivos de River.

El club debió indemnizar a los dos únicos damnificados que entablaron querella.

Un día como hoy pero de 1968 se produjo la tragedia de la Puerta 12

Placa en memoria de los fallecidos

La Tragedia de la Puerta 12 fue un suceso fatal que ocurrió el 23 de junio de 1968 en el estadio de River Plate, cuando murieron aplastadas 73 personas, con un promedio de edad de 19 años, a la salida del partido disputado ese día entre el equipo local y su clásico rival Boca Juniors. La cifra oficial de fallecidos fue de 73 personas pero testimonios de involucrados sitúan el número en alrededor de 200 Se trata de la mayor catástrofe de la historia del deporte argentino. Pese a las fuertes sospechas sobre la actuación de la Policía Federal y el Club Atlético River Plate, se dijo que las causas y responsabilidades de la avalancha humana nunca fueron adecuadamente establecidas.

El hecho adquirió las características de un tabú, y no fue recordado oficialmente ni por Boca ni por River durante décadas. Recién en 2008 River colocó una placa "en memoria de los fallecidos en Puerta 12" en el lugar de los hechos, que hoy es la Puerta M. En tanto que en 2018, al cumplirse 50 años de la tragedia, el Club Boca Juniors pidió "perdón por el olvido" de las víctimas, y se comprometió a recordarlas de allí en adelante. En 2021, el club de la Ribera colocó una placa con la lista de los fallecidos conocidos hasta ese momento en el hall central de la Bombonera y a partir de ese mismo año se dispuso que el 23 de junio pase a ser día de luto para el club en conmemoración a dicha tragedia.