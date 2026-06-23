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El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

El primero de los operativos de castración se realiza hasta el miércoles 24 en la vecinal Casiano Calderón (barrio CGT).

23 de junio 2026 · 12:28hs
El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

La Municipalidad de Paraná continúa su cronograma mensual de operativos gratuitos de castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas en los barrios Casiano Calderón y Pablo Balbi.

El primero de los operativos se realiza hasta el miércoles 24 en la vecinal Casiano Calderón (barrio CGT), en el playón de la plaza ubicada en calle Casiano Calderón y Coronel Domínguez. Posteriormente, el jueves 25 y viernes 26 el dispositivo se trasladará a la vecinal Pablo Balbi, (en Plaza Santísima Trinidad, sobre calle España al final).

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Se trata de un servicio gratuito destinado a perros y gatos, que busca controlar la población de animales en situación de calle y prevenir enfermedades zoonóticas a través de la castración, la vacunación antirrábica y la desparasitación.

Barrios y vecinales

Esta propuesta forma parte de la política sanitaria que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero, orientada a garantizar el acceso a la salud animal en todos los barrios de la ciudad, con operativos itinerantes que recorren distintos puntos de Paraná a lo largo de cada mes.

Las vecinales y organizaciones barriales cumplen un rol clave en la organización de estos encuentros, facilitando los espacios y difundiendo la información entre los vecinos para garantizar una buena convocatoria.

Cabe recordar que, dentro del cronograma de junio, los operativos continuarán los días lunes 29 y martes 30 en la vecinal Gaucho Rivero, sobre calle Gutiérrez 2119, entre Selva de Montiel y Cortada Santafesina.

castración Operativo Salud Animal barrios
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