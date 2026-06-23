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La Peña de Boca de Concepción del Uruguay recibió una Medalla de Oro por su labor solidaria

La Peña Ángel Clemente Rojas fue distinguida por Boca Juniors con la Medalla de Oro por sus campañas solidarias en Concepción del Uruguay.

23 de junio 2026 · 12:16hs
La Peña de Boca de Concepción del Uruguay recibió una Medalla de Oro por su labor solidaria.

La Peña de Boca de Concepción del Uruguay recibió una Medalla de Oro por su labor solidaria.

La Peña Ángel Clemente Rojas de Boca Juniors, de Concepción del Uruguay, fue distinguida por el club con la Medalla de Oro, un reconocimiento que premia el trabajo solidario desarrollado por las peñas oficiales de todo el país.

La noticia fue confirmada por Patricia Pérez Aguirre durante una entrevista en el programa En Primera Persona, donde destacó que la filial uruguayense fue la única representante de Entre Ríos en recibir esta distinción.

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La solidaridad tuvo premio: distinguieron a la Peña de Boca de Concepción del Uruguay

"Fuimos una de las siete peñas del país que obtuvieron la Medalla de Oro entre más de 400 peñas del interior", señaló.

El reconocimiento fue otorgado luego de las distintas campañas solidarias desarrolladas durante el último año, entre ellas colectas de ropa de abrigo, útiles escolares, libros y alimentos destinadas a instituciones y familias de la ciudad.

Pérez Aguirre explicó que recientemente la peña concretó una exitosa campaña del abrigo, cuyas donaciones fueron entregadas a un merendero del ex Circuito Mena y a vecinos del barrio Rocamora.

"Las cosas las hacemos de manera totalmente desinteresada. Este reconocimiento nos llena de orgullo porque es un mimo al trabajo que realizan todos los integrantes de la peña", expresó.

Además, adelantó que durante el resto del año continuarán sumándose a las campañas solidarias impulsadas por Boca Juniors y su fundación, entre ellas nuevas acciones para el Día de las Infancias y otras actividades comunitarias.

La distinción representa un importante reconocimiento al compromiso social de la peña uruguayense, que a través de diferentes iniciativas busca acompañar a instituciones y familias de la comunidad, fortaleciendo los lazos solidarios y el trabajo colectivo.

peña Boca Juniors Concepción del Uruguay
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